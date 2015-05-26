TÜSİAD'da yuvarlak masa operasyonu

Organizasyon yapısında yeniden yapılanmaya giden TÜSİAD, çeşitli alanlarda faaliyet yürüten 11 komisyon ve altındaki çalışma gruplarını kapattı. TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, daha eşitlikçi ve katılımcı bir anlayış ile komisyonlar yerine yuvarlak masalar oluşturduklarını belirterek, “Masanın etrafında herkes eşit. Sadece yönetim kurulu üyelerimiz koordinasyonu yapmak için masa lideri pozisyonunda olacaklar” dedi.

Son günlerde siyasilerin hedefi olması ile daha çok gündeme gelen Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) organizasyon yapısında değişikliğe gitti. Hürriyet’ten Hülya Güler’in haberine göre, ocak ayında yapılan genel kurul ile başkanlığa seçilen Cansen Başaran Symes’in bizzat yürüttüğü çalışma sonucunda bugüne kadar TÜSİAD’da yer alan 11 komisyon kapatıldı. Parlamento işlerinden, bölgesel kalkınmaya, AB ile ilişkilerden sanayi ve tarım politikalarına kadar çeşitli alanlarda faaliyet yürüten komisyonlar yerine daha eşitlikçi bir anlayışla katılım sağlanan yuvarlak masa düzenine geçildi. Önceki komisyonların çalışma alanlarını da kapsayan temaların belirlendiği yuvarlak masalar arasında dijital ekonomi, sürdürülebilir kalkınma, girişimcilik gibi TÜSİAD’ın önümüzdeki dönemde daha fazla odaklanacağı konular da yer aldı.

Tüm üyelere katılabilir

TÜSİAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre kapatılan komisyonlar ve bunların altında yer alan çalışma gruplarının yerine isteyen üyelerin de kayıt yaptırabileceği 9 yuvarlak masa kuruldu. Her bir yuvarlak masaya da TÜSİAD yönetim kurulu üyesi bir isim lider olarak seçildi. TÜSİAD’ın yedek yönetim kurulu üyelerinin de ‘eş-başkan’ olarak görevlendirildikleri yuvarlak masalara tüm TÜSİAD üyelerinin davet edildiği öğrenildi. Her bir üyeden ilgi duydukları alanlardaki yuvarlak masalara kayıt olmaları istendiği ve şu ana kadar üyelerin görev almak için yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Katılımcı bir anlayış

TÜSİAD’daki değişiklik ile ilgili görüşüne başvurduğumuz Cansen Başaran Symes, yuvarlak masalar oluşturulması fikrinin yönetim kurulunun ortak kararı olduğunu belirterek, “Bilindiği gibi yuvarlak masada bir baş sandalye yoktur. Dolayısıyla biz de yeni temalar etrafında çok daha katılımcı bir yapı oluşturulmasına imkan sağlayan yuvarlak masalar oluşturduk. bu oluşumlar tüm üyelerimize açık. Hepsine davet gönderdik, şu ana kadar yuvarlak masalara kayıt için yoğun bir ilgi var. Gerektiğinde bu yapılar içine uzmanlar da eklenebilecek” dedi.

Ali Koç B20'de

Başkan dahil 13 yönetim kurulu üyesinin yer aldığı TÜSİAD’da Başkan Cansen Başaran Symes ve Başkan Yardımcısı Ali Koç dışında tüm yönetim kurulu üyeleri yuvarlak masa lideri olarak belirlendi. Ali Koç’un G20’nin iş dünyası oluşumu B20’de (Business20) görev aldığı bu nedenle yuvarlak masa liderliği üstlenmediği kaydedildi.

Dijital TÜSİAD

TÜSİAD’ın dijital çağa daha uyumlu bir yapıya kavuşması konusunda da çalışma yürüttüklerini söyleyen Cansen Başaran Symes, şu bilgileri verdi: “Önümüzdeki dönemde ülkenin gündemi ve önceliklerini de gözeterek daha etkili faaliyetler gerçekleştirmek üzere bazı değişim-dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda uluslararası etkinlikleri de gözden geçiriyoruz. Ayrıca uzun zamandan beri yapılan bazı rutin etkinlikleri yeniden ele alıp güncelliyoruz. Örneğin her ay başkent gündemi başlığı ile Anraka temsilcimiz ile üyelerimizi biraraya getiriyoruz. Gençlere yönelik çalışmalarımız sürüyor.”

Yuvarlak masa görev dağılımı

TÜSİAD’ın yuvarlak masalarının konu başlıkları, çalışma alanları, masa liderleri ve eş-başkanları şöyle:

-EKONOMİ POLİTİKALARI: Makro ekonomi, finansal sektör, vergi, ekonomik analiz. Hasan Akçakayalıoğlu (Masa Lideri), Dilek Yardım (Yedek üye).

-SANAYİDE DÖNÜŞÜM: Sanayi stratejisi, altyapı sektörleri, stratejik sektörler, KOBİ, AR-GE, devlet yardımları. Mehmet Pekarun Bahadır Balkır (Masa Liderleri), Turhan Turhangil, Batu Aksoy (Yedek üyeler).

-HİZMETLERDE DÖNÜŞÜM: Sağlık, turizm, perakende. Murat Özyeğin (Masa Lideri), Pelin Akın (Yedek üye).

-SOSYAL KALKINMA: İstihdam, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik politikası, toplumsal cinsiyet eşitliği. Memduh Boydak (Masa lideri), Ali İhsan Yeşilova (Yedek üye).

-BÖLGESEL KALKINMA: Bölgelerarası iş ve yatırım olanakları, Bölgesel kalkınma örgütleriyle ilişkiler. Şükrü Ünlütürk (Masa Lideri), Orhan Turan (Yedek üye).

-DİJİTAL EKONOMİ: Bilgi ekonomisi, bilişim, inovasyon ve teknoloji. Esin Güral Argat (Masa Lideri), Erol Bilecik, Levent Akgerman (Yedek üyeler)

-SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: Sürdürülebilirlik olgusu hakkında farkındalığın artırılması ve içselleştirilmesi. Metin Akman (Masa Lideri), Enis Güner (Yedek üye).

-GİRİŞİMCİLİK: Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi. Murat Özyeğin (Masa Lideri), Halil Cem Karakaş (Yedek üye)

-KÜRESEL İLİŞKİLER VE AB: İkili, bölgesel ve küresel ilişkiler, AB üyelik süreci Uluslararası yatırım ve ticaret. Simone Kaslowski, Mehmet Tara (Masa Liderleri) Gönenç Gürkaynak, Pelin Akın (Yedek Üyeler).

TÜSİAD Gençlik Platformu kuruluyor

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin’in ev sahipliğinde geçtiğimiz haftalarda TÜSİAD Gençlik Platformu ilk toplantısı yapıldı. Yapılan çalıştayda gençler ile biraraya gelinerek kurulacak platformun yapısı tartışıldı. “TÜSİAD Gençlik Platformu” ile gençlerin TÜSİAD çalışmalarına yön vermesi ve TÜSİAD karar süreçlerine entegre edilmesi amaçlanıyor.