TÜSİAD'da yeni başkan kim olur?

Yönetim dışı olabilir mi?

Akil adamlar arayışta

Bu kez seçim zor

Son çıkışı ile dikkat çeken Ali Koç 2013 yılının başkan adayı

TÜSİAD’da teamül gereği mevcut başkan yardımcılarından biri yani ya Ferit Şahenk ya da Ümit Boyner’in başkan olması bekleniyor. Ferit Şahenk güçlü aday gibi görünse de bu kez TÜSİAD’da başkanlık yarışı öyle kolay sonuçlanmayacak. Vatan gazetesinin haberine göre, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nde Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın başkanlık görevini 2009 sonu itibarıyla bırakma kararı almasından sonra kulisler hemen başladı. Yalçındağ başkanlık görevini bırakacağını, Kasım ayından Ekim ayına çekilen Başkanlar Konseyi toplantısında resmen deklare edecek. Başkanlık koltuğuna oturacak ismin de Ocak ayına kadar netleşmesi gerekiyor.TÜSİAD’da aslında bu yıl seçim yılı değildi. Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın bir yıl daha görevde kalması bekleniyordu. Ancak Arzuhan Doğan Yalçındağ da tıpkı bir önceki başkan Ömer Sabancı gibi 3 yıllık görev süresinin yeterli olduğunu düşündü. Ayrıca bundan sonra başkanlık görevinin 3 yıl olarak resmileştirilmesi için de TÜSİAD’da bir hazırlık yapılıyor. Yalçındağ’dan sonra başkanlık görevine en yakın iki isim Ferit Şahenk ve Ümit Boyner olarak gösteriliyor. Zira her iki isim de TÜSİAD’da halen Başkan Yardımcısı olarak görev alıyor. Teamül gereği yeni başkanın bu iki yardımcıdan biri olması kuvvetle ihtimal.TÜSİAD Yönetimi’nde şu an diğer yönetim kurulu üyeliği koltuğunda oturanlar ise bilindiği üzere Ali Kibar, Haluk Dinçer, Hamdi Akın, Tayfun Bayazıt, Erdal Karamercan, Mehmet Ali Molay, Volkan Vural ve Zafer Ali Yavan.’Haluk Dinçer’in başkanlık için şansı olabilir mi?’ diye sorunca ağır toplar bu ihtimalin şu an için kesinlikle mümkün olmadığını belirtiyor.Ferit Şahenk’in şansını, Ümit Boyner’e göre daha yüksek olduğunu düşünenler var. Mesela Ali Kibar, Ferit Şahenk’i destekliyor gibi konuşuyor ve “Şayet Ferit Bey başkanlık konusunda olumlu düşündüğünü ortaya koyarsa kendisine her türlü desteği veririz” diyor. TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Akın da başkanlık için en güçlü adayın Şahenk olduğu görüşünde.Ümit Boyner’in başkanlık konusundaki tavrı henüz net değil. Ümit Boyner de TÜSİAD’da ikinci kadın başkan olarak görev alabilir.Unutulmamalı ki TÜSİAD’da kurucu başkanlar, eski ağır toplar ne derse o olur. Ferit Şahenk ile TÜSİAD’ın o alışılmış muhalif tavrını net olarak ortaya koyup koyamayacağı ile ilgili üyelerin kafasında soru işaretleri var. Dolayısıyla Ferit Şahenk’in başkanlığı tartışılacak.TÜSİAD’ın kurucu başkanlarından oluşan bir çeşit akil insanlar grubu var. Bu grup her yıl rutin olarak mayıs ve kasım aylarında iki kez bir araya gelir. Bu yılki toplantı Kasım’da değil Ekim’de yapılacak. Toplantının bir ay öne çekilme durumu, YİK toplantısındaki vergi tartışmasıyla başlayan gerginlikle aynı döneme rastlayınca haliyle farklı algılandı.Ancak bu tarih değişikliğine çok özel bir anlam yüklemenin alemi yok. Tamamen eski kurucu başkanlardan Feyyaz Berker’in ricası ile kendi özel takvimine uymadığı için toplantı bir ay öne çekilmiş görünüyor.Stratejik yönlendirme mekanizması gibi çalışan bu konseyde konuşulacaklar, Yalçındağ’ın görevi bırakma kararı almasından sonra çok önemli hale geldi. Zira öyle görünüyor ki TÜSİAD’ın önümüzdeki sürece ilişkin yol haritası bu toplantıda şekillenecek.TÜSİAD’da Başkanlar Konseyi buluşmasına kısa bir süre var. Başkanlık için Şahenk ve Boyner’in adı geçse de bir başka isimin devreye girebileceği belirtiliyor. Konu Başkanlar Konseyi masasına gelmeden önce daha dar kapsamlı görüşmelerde tartışılıyor. Öyle görünüyor ki bu kez TÜSİAD’da yeni dönemde kimin başkan olacağı sorusunun cevabı çok kolay alınmayacak. Üzerinde bir hayli tartışılacak.TÜSİAD’ın Ekim ayı başında İstanbul Sabancı Center’da yapılan Yüksek İstişare Konsey toplantısında Ali Koç’un çıkışı dikkat çekiciydi. Ali Koç “Neden konuşmuyoruz. Biz TÜSİAD olarak kendimize çeki düzen vermeli ve yeniden yapılanmalıyız. TÜSİAD etkisini artırmalı. Bugün baktığımızda maalesef sesimiz MÜSİAD’dan bile daha az çıkıyor” diyerek TÜSİAD üyelerine serzenişte bulunmuştu. Sivri dili, cesur çıkışları ile tanınan Ali Koç’un 2010’da başlayacak 3 yıllık dönemden sonra 2013’te başkanlığın en güçlü adayı olduğu belirtiliyor.