TÜSİAD'da seçim günü

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği TÜSİAD, bugün yeni yönetimini seçiyor. Tek aday Cansen Başaran Symes.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), 45. seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün yapılacak.

TÜSİAD Başkan adayı Cansen Başaran Symes ve Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkan adayı Tuncay Özilhan yeni yönetim kurulu ve konsey üyesi aday listelerini önceki gün açıkladı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cansen Başaran-Symes, bugün gerçekleştirilecek seçimli 45. TÜSİAD Genel Kurul toplantısına sunulmak üzere yönetim kurulu asil ve yedek üye aday listesini oluşturdu. Dünya gazetesinde yer alan habere göre, 2015-2016 dönemi için önerilen isimler genel kurul toplantısı öncesinde TÜSİAD üyelerine sunuldu.

Teamüllere göre, başka aday olmaması nedeniyle yeni aday listesi direkt olarak yönetime seçilecek.

Yönetim kurulu asil liste

Cansen Başaran-Symes tarafından üyelere sunulan yönetim kurulunun asil aday listesinde şu isimler yer alıyor;

-İsmail Hasan Akçakayalıoğlu (BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı)

-Metin Akman (Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü)

-Bahadır Balkır (Balorman Yönetim Kurulu Başkanı)

-Memduh Boydak (Boydak Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi)

-Esin Güral Argat (Gürallar Yönetim Kurulu Başkanvekili)

-Simone Kaslowski (Organik Kimya Genel Müdürü)

-Ali Yıldırım Koç (Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi)

-Murat Özyeğin (Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi)

-Mehmet Nurettin Pekarun (Sabancı Holding-Kordsa Global Yönetim Kurulu Üyesi)

-Agah Mehmet Tara (Enka İnşaat Genel Müdürü)

-Sedat Şükrü Ünlütürk (Sun Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

Yedek liste

Yedek aday listesinde yer alan isimler ise Erol Bilecik, Dilek Yardım, Orhan Turan, Ali İhsan Yeşilova, Gönenç Gürkaynak, Halil Cem Karakaş, Batu Aksoy, Enis Güner, Levent Akgerman, Turhan Turhangil, Hüseyin Murat Akın ve Pelin Akın'dan oluştu.

Yüksek İstişare Kurulu'nda Özilhan dönemi

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkan Yardımcısı Tuncay Özilhan da bugün gerçekleştirilecek seçimli 45. TÜSİAD Genel Kurul toplantısına sunulmak üzere, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı aday listesini oluşturdu.

Özilhan, tarafından 2015-2016 dönemi için önerilen ve TÜSİAD üyelerine sunulan YİK Başkanlık Divanı aday listesinde ise Tuncay Özilhan (Başkan), Arzuhan Doğan Yalçındağ (Başkan Yardımcısı), Ümit Nazlı Boyner (Başkan Yardımcısı), Ömer Aras (Başkan Yardımcısı), Ahmet Agah Uğur (Başkan Yardımcısı), Yavuz Canevi (Sekreter) ve Zekeriya Yıldırım (Sekreter) yer alıyor.

Cansen Başaran -Symes Kimdir?

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Cansen Başaran-Symes, evli ve bir çocuk annesi.

2013 yılının Nisan ayına kadar PwC Kopenhag, Londra ve İstanbul ofislerinde çeşitli kademelerde görev üstlenen Cansen Başaran-Symes, PwC Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi ve PwC Eurofirm Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Mart 2014 tarihi itibariyle Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı.

Cansen Başaran-Symes, World Economic Forum (Dünya Ekonomi Forumu) tarafından 2000 yılında “Global Leaders for Tomorrow” (Geleceğin Global Liderleri) unvanını aldı.

2000 yılında Dünya Gazetesi tarafından “Yılın En Başarılı İş Kadını” ödülüne ve 2006 yılında Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği'nin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri kapsamında çağdaş Türkiye'nin başarılı Türk kadınlarından biri olarak üstün hizmet ödülüne layık görüldü.