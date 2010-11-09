TÜSİAD'da kadın devrimi

T24- TÜSİAD Başkanlar Konseyi senenin 2. toplantısını Koç Holding’in Nakkaştape’deki binasında dün (8 Kasım 2010) gerçekleştirdi. Toplantıda gelecek yıl kutlanacak 40’ıncı yıl programı konuşulurken kurumun adındaki 'işadamı' kelimesinin değiştirileceği açıkladı. "İşadamı"nın yerine konulacak "iş insanları ve iş dünyası" kelimeleri arasında seçimi TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner yapacak.







Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) ‘akil adamları’ olarak bilinen Başkanlar Konseyi kurumun adındaki ‘işadamı’ sözcüğünün çıkarılmasına onay verdi.



TÜSİAD’ın Başkanlar Konseyi bu yılın ikinci toplantısını dün Koç Holding’in Nakkaştape’deki binasında gerçekleştirdi. Aralarında Rahmi Koç, Mustafa Koç, Bülent Eczacıbaşı ve Cem Boyner’in bulunduğu eski başkanların katıldığı toplantının ana gündem maddesini gelecek yıl kutlanacak 40’ıncı yıl programı oluşturdu. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yazılı açıklama yapan TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, toplantıda gündemdeki ekonomik ve siyasi gelişmeler ile yeni anayasa tartışmalarının konuşulduğunu söyledi. Boyner, “Yeni dönemde sürdürülebilir kalkınma ve rekabet gücümüzü arttıracak düzenlemeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Bu hafta içinde gerçekleşecek G20 zirvesinde Türk özel sektörünü temsil edecek TÜSİAD’ın toplantı kapsamında ele alacağı konular ve küresel ekonominin konumu masaya yatırıldı” dedi.



İş insanları mı iş dünyası mı?



Toplantıda 40’ıncı yılda gerçekleştirilecek isim değişikliğinin konuşulduğu da öğrenildi. İlk kez Radikal’in gündeme getirdiği isim değişikliği TÜSİAD’ın akil adamlarından da ‘olur’ aldı. Eski başkanlar kelimenin açılımında işadamlarının yerine “iş insanları mı iş dünyası mı” kullanılacağına ilişkin kararı başkan Ümit Boyner’e bıraktılar.



TÜSİAD, bir süredir Avrupa’da ‘Turkish Business Association’ adıyla faaliyet gösteriyor. Türk özel sektörünün yüzde 60’ını temsil eden TÜSİAD üyelerinin yüzde 12’si kadınlardan oluşuyor. Boyner, önceki başkan Arzuhan Doğan Yalçındağ’dan sonra kurumun başına geçen ikinci kadın. Boyner, 17 Ekim 2010’da Radikal’e yaptığı açıklamada, “İşadamı kelimesi çıkarılacak ama yerine hangi kelimenin getirileceği konusunda henüz karar vermedik. İş insanları kelimesi gündeme geldi ama olmayabilir” demişti. TÜSİAD ismindeki ‘Türk’ sözcüğünün değiştirilmesinin ise söz konusu olmadığı öğrenildi.