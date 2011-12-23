TÜSİAD'da Boyner'le 1 yıl daha

T24 - TÜSİAD Başkanı Boyner, Başkanlar Konseyi'nin '1 yıl daha devam' teklifini kabul etti.





TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner görevine 1 yıl daha devam edecek.



TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erkut Yücaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Ocak 2012 tarihinde TÜSİAD'ın Seçimli Genel Kurulu'nun gerçekleştirileceğini, TÜSİAD Başkanlar Konseyi'nin geleneksel olduğu üzere, seçim dönemlerinde yönetim kadrolarının oluşmasında istişari bir rehberlik görevi üstlendiği belirtildi.



Bu bağlamda, 25 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilen TÜSİAD Başkanlar Konseyi'nde, 2012-2013 dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı konusunda çeşitli istişarelerde bulunulması



''Bu istişareler sonucunda, Başkanlar Konseyi, 2010-2011 döneminde görevini başarıyla sürdürmüş olan Ümit Boyner'in bu görevi 1 yıl daha üstlenmesi konusunda bir tavsiye kararı almış ve bu tavsiyesini Sayın Boyner'in değerlendirmesine sunmuştur. Sayın Boyner 23 Aralık 2012 günü (bugün) bu onurlu görev için adaylığı bir yıllık yeni bir dönem için kabul etmiştir.



TÜSİAD'ın tüm yönetim kadrolarının seçiminde nihai ve belirleyici olan organ TÜSİAD Genel Kurulu'dur. 19 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilecek olan TÜSİAD 42. Genel Kurulu, yine Türk iş dünyasını, hem ulusal hem de küresel düzlemde en iyi şekilde temsil edecek olan yönetim kadrolarını seçecek ve TÜSİAD'da bayrak yarışı daha iyi bir Türkiye ve dünya için heyecan ile sürecektir.''

