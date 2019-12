TÜSİAD'da Boyner dönemi başlıyor

T24 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın 20 Ocak'ta başkanlık görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından, boşalan koltuğa kimin oturacağı konusunda birçok isim gündeme geldi. Gazeteci-yazar Ercan İnan, bugün (12.12.2009) yayımlanan köşesinde TÜSİAD'a başkan olması muhtemel ismin Ümit Boyner olduğunu yazdı.



İnan'ın Vatan gazetesindeki köşe yazısı:



TÜSİAD’da çok büyük bir sürpriz olmazsa yeni Başkan Ümit Boyner olacak. Başkan adaylarından Ferit Şahenk işlerinin yoğunluğunu mazeret göstererek başkanlık yarışında bu seçim döneminde yer almayacağını açıkladı. TÜSİAD’da 18 Aralık’ta yapılacak Başkanlar Konseyi toplantısında bu iki ismin öne çıkacağı biliniyordu ve kimse için sürpriz değildi.



Masada adı tartışılacak üçüncü ismin de Haluk Dinçer olması kesinleşmişti. Ancak asıl sürpriz üyeler arasında yapılan ankette bir dördüncü ismin daha öne çıkması oldu. Koç Finansal Hizmetler A.Ş İcra Başkanı Tayfun Bayazıt’ın adı da çok sürpriz bir şekilde başkan adayları arasında geçiyor. Bu dönem değil ama iki dönem sonra Tayfun Bayazıt’ı TÜSİAD Başkanı olarak görürsek kimse şaşırmasın.



Ferit Şahenk’in işlerinin yoğunluğunu mazeret göstererek görev kabul etmek istemediği uzun süredir konuşuluyordu. Ferit Şahenk’in dün kendi kanalı CNBC-e’ye telefonla bağlanarak net biçimde TÜSİAD’da başkanlık görevini bu dönem için düşünmediğini açıklamasının ardından TÜSİAD’da artık ibre tamamen Ümit Boyner’e dönmüş vaziyette. Benim edindiğim izlenim Ferit Bey bu dönem değil ama Boyner’den sonraki dönemde başkanlık yapabilir. Yani TÜSİAD Başkanlığı görevini tamamen geri çevirmiş değil.



Alternatif olarak konuşulan bir üçüncü isim Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı Haluk Dinçer. Ancak Dinçer de henüz böyle bir görevi kabul etmeye hazır olmadığını çeşitli vesilelerle ifade ediyor. Yine edindiğim izlenim ailesinin de Dinçer’in en azından şimdi TÜSİAD başkanı olmasını istemediği yönünde. Perakende Sabancı Grubu için çok kilit sektör ve Dinçer’in enerjisinin ikiye bölünmesinin şu an zamanı olmadığı düşünülüyor.



Asıl sürpriz ise şu ana kadar kulislerde hiç konuşulmayan bir ismin TÜSİAD başkanlığı için adının geçmesi... Bu dönem için değil, ancak iki dönem sonrası için başkanlığın en kuvvetli adayının Tayfun Bayazıt olabileceği ortaya çıktı. Üyeler ve duayenler arasında yapılan sondajda Bayazıt’ın adı sıkça telaffuz edildi.



Tayfun Bayazıt, Yapı Kredi Bankası’nın Genel Müdürü iken son genel kurul toplantısının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmiş görevi Faik Açıkalın’a devretmişti. Bayazıt aynı zamanda Koç Finansal Hizmetler A.Ş.nin İcra Başkanlığı görevini de üstlenmişti. Böylece Bayazıt, Koç Grubu’nda kilit üst düzey yöneticilerden biri haline geldi. Bayazıt’ın seçilmesi, TÜSİAD’da Yönetim Kurulu Başkanlık bayrağını Koç’un devralması anlamına gelecek. Bayazıt’ın yeni oluşacak yönetim kurulunda Ümit Boyner’in başkan vekillerinden birisi olması da beklenmeli.



İzmir kontenjanı sorunu



TÜSİAD Başkanlar Konseyi bu ayın 18’inde buluşacak. Her şey o toplantıdan sonra daha da netleşmiş olacak. Başkanlık yarışının dışında TÜSİAD’ın gündemini meşgul eden başka meseleler de var. Bunlardan en önemlisi TÜSİAD yönetiminde İzmir’e tanınan kontenjan. Üyelerin büyük bölümü artık İzmir kontenjanının kaldırılmasını istiyor. İzmir kontenjanı yerine Anadolu kontenjanı oluşturulmasının daha doğru olacağını ifade edenlerin sesi her geçen gün yükseliyor. Bilindiği gibi her dönem TÜSİAD yönetiminde bir Ege temsilcisi bulunuyor. Bir önceki dönem bu görevi Bülent Akgerman yapmış, yeni yönetimde İzmir temsilciliği görevini Mehmet Ali Molay’a devretmişti.



Üyeler artık TÜSİAD’da sadece güçlü bir başkan değil, güçlü yönetim de istiyor. Gücün tarifi ise üyelerin temsil ettiği kuruluşların büyüklükleri. Temsil ettiği ya da sahibi olduğu kurumun cirosu, istihdamı, Türk ekonomisine katkısı, ödediği vergi, ihracattaki payı gibi endikatörler gücü tarif edecek. Yani taşın altında en çok eli olanlardan kurulu bir yönetim ekibi oluşturulması isteniyor. O takdirde Ali Koç’un daha önce serzenişte bulunduğu gibi, masaya yumruğunu vurabilecek, sesi gerek TOBB’dan gerekse MÜSİAD’dan daha çok çıkıp Ankara’da daha fazla dikkate alınacak bir TÜSİAD’ın yeniden ortaya çıkacağı belirtiliyor.