TÜSİAD/Bilecik: Bu yüzyıl girişimcilik yüzyılıdır

İstanbul, 8 Kasım (DHA) – Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Kurumiçi Girişimcilik Konferansı\'nın açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Bu yüzyıl girişimcilik yüzyılıdır” dedi.

“Kurumların yeni silahı: Rekabette başarının sırrı startup işbirliği” temasıyla düzenlenen konferansta ekonomiye yön veren liderler deneyimlerini paylaşarak kurumiçi girişimcilik konusundaki son trendleri ele aldı.

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi tarafından düzenlenen Kurumiçi Girişimcilik Konferansı bir kez daha Türkiye\'nin lider kurumlarının üst düzey yöneticilerini bir araya getirdi. 8 Kasım\'da Swissotel\'de gerçekleştirilen konferansa birçok farklı sektör ve firmadan orta ve üst düzey yöneticiler ile girişimciler yoğun ilgi gösterdi.

“Kurumların yeni silahı: Rekabette başarının sırrı startup işbirliği” temasıyla gerçekleştirilen konferansta, alanında önde gelen isimler, kurumiçi girişimcilik konusunda son trendleri, yeni uygulama modellerini ve vizyonlarını aktarırken, deneyimlerini, örnek teşkil eden projelerini ve bakış açılarını katılımcılarla paylaştı.

Açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik\'in yaptığı konferansta ayrıca Allianz Türkiye\'nin CEO\'su Aylin Somersan-Coqui, Aygaz CEO\'su Gökhan Tezel, BASF Türk\'ün CEO\'su Buğra Kavuncu, Citigroup Genel Müdür Yardımcısı Barış Tezcan, Aslanoba Capital\'in Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aslanoba, Kolektif House Kurucusu Ahmet Onur, Enerjisa Teknoloji ve Müşteri Çözümleri Başkanı Gül Erol, İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Burak Sezercan ve BKM İş Geliştirme Direktörü Özge Çelik konuşmacı olarak katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, şunları söyledi: \"Artık girişimciliği bir kültür olarak benimsemeyenler, çağın kaybedenleri, geride kalanları, oyunda kalamayanları ve yok olanları oluyor. Gerçek bu kadar net ve açık bir şekilde karşımızda duruyor. Bu yüzyıl, \'Girişimcilik Yüzyılıdır.\' Oyunda Kalmanın en önemli kuralı da girişimciliği tüm boyutlarıyla benimsemektir. Kurumiçi girişimciliği desteklemeyen kurumlar, kısa bir süre içerisinde buzluğu olmayan bir buzdolabı ya da internete bağlanma özelliği olmayan bir bilgisayar kadar yabancı, demode ve oyun dışı görülecekler. Bu dönüşümün dışında kalmak gibi bir lüksümüz yok. Bunun için de çalışanlarımızı üretmeye, keşfetmeye ve şirketin normal çalışma süreçlerine alternatif yenilik test süreçlerine katılmaya teşvik etmeli, desteklemeliyiz.\"

Türkiye\'de alanında ilk örnek olan Kurumiçi Girişimcilik Konferansı\'nı bir kez daha düzenliyor olmaktan onur duyduklarını belirten Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk ise “Bir eğitim kurumu olarak kurumiçi girişimciliğin rekabetteki önemi hakkında farkındalığı artırmak ve bu tür girişimleri teşvik ederek ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak bizim de görevimiz. Düzenlediğimiz bu konferanslarda liderler, katılımcıların vizyonlarını geliştiren bilgilendirici, zengin bir içerik sunuyor. Aynı zamanda yine bu konferans sayesinde üst düzey yöneticiler ve girişimciler bir araya gelerek iletişim olanağı buluyorlar. Konferansa katılımın her yıl biraz daha arttığını görmek bizim için çok sevindirici bir gelişmedir” dedi.

Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası Kurucu Direktörü İhsan Elgin, “Girişimcilik dönüşümü olarak tanımladığımız bu katalizör sayesinde, ağırlaşan kurumların kuruldukları ilk günlerdeki gibi çevik hareket etmesi, mevcut işini sürekli yenilemesi ve yeni işler denemesi mümkün olacaktır. Bunun için de CEO ve Yönetim Kurulu başta olmak üzere, şirketin iş yapışından, eleman seçimi ve ödüllendirmesine kadar bütünsel bir şekilde değişmesi gerekir. Aynı zamanda şirketler, hızla büyüyen girişimcilik dünyasını ve startupları da kendine rakip olarak değil; rekabette hızla hareket etmek için bir iş birliği fırsatı olarak görmelidir. Bu sebeple, kendi girişimcilik ekosistemini yaratmak, kaynaklarını ve yetkinliklerini startuplara açarak yenilikler üretmek temel rekabet stratejisi olmalıdır.”

BASF Türk CEO\'su Buğra Kavuncu ise şirketlerin yaratıcı çalışanlara muhtaç olduğunun altını çizerek, “Kurumlar çalışanlarının yaratıcılığı ve girişimciliği ölçüsünde yenilikçi olabilirler. Çalışanlarına yetki ve özgürlük tanıyan, onlara hata yapma lüksü tanıyan kurumlar girişimci bireyler için çekici olurlar. Bir kurum için mevcut fırsatlar ve iş potansiyelleri en çok çalışanlar tarafından görülür. Bu fırsatların değerlendirilmesi ise ancak girişimci yaklaşıma sahip çalışanlarla mümkündür. Kurumlar yeni fırsatları görmek ve değerlendirmek için girişimci karakterde çalışanlara ve yaklaşıma muhtaçtır.” dedi.

Her yıl artan bir ilgi ve katılımla gerçekleşen; BASF, ENERJİSA, Allianz, Türkiye İş Bankası, BKM Express, startups watch ve Core Strateji şirketlerinin yanı sıra Ekonomist ve StartUp yayın organlarının da sponsor olarak destek verdiği Beşinci Kurumiçi Girişimcilik Konferansı\'na bu yıl 100\'e yakın şirket katıldı.