-TÜSİAD'A YENİ LOGO ARANIYOR İSTANBUL (A.A) - 27.11.2010 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), yeni kurumsal logosunu yarışma kapsamında belirleyecek. TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, seçilen logo onaylandığı tarihten itibaren kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak TÜSİAD'ı temsil eden tüm mecralarda resmi logo olarak kullanılacak. Kazanan yarışmacı 20.000 lira ödülün sahibi olacak. Katılımcıların, TÜSİAD'ın tüzüğünde belirlenen amaçlar çerçevesindeki kavramlarını dikkate alarak yeni bir logo tasarlamalarının beklendiği belirtilen açıklamada, herkesin katılımına açık olan yarışma ile ilgili başvuru sürecinin 10 Ocak 2011 tarihinde sona ereceği kaydedildi. TÜSİAD Logosu Tasarım Yarışması Şartnamesinin TÜSİAD'ın resmi internet sitesi olan www.tusiad.org sitesinde katılımcıların bilgisine sunulduğu hatırlatıldı.