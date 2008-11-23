TÜSİAD’a iki kadın başkan adayı

Başkan olması beklenen Şahenk gönülsüz davranınca TÜSİAD’ın tepesi için iki kadın aday öne çıkıyor: Ya yine Yalçındağ ya Boyner. TÜSİAD’ta başkanlık seçimi ocakta ama adayın kimliği bu hafta netleşecek. Kulislerde, derneğin ilk kadın başkanı olan Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın iki yıllık süresinin bitiminde koltuğu bırakmayıp ikinci dönemi de isteyebileceği konuşuluyor.



Yalçındağ’ın iki yıl daha TÜSİAD’ın başında kalması ihtimali, kendisinden sonra başkan olacağına kesin gözüyle bakılan Ferit Şahenk’in son anda sürpriz bir şekilde bu göreve istekli olmadığını çevresine söylemesiyle ortaya çıktı. “Devam” derse koltuğunda kalacak olan Yalçındağ’ın “tamam” demesi halinde TÜSİAD’ın başkanlığı için en kuvvetli aday Ümit Boyner. Demokrat çıkışlarışla tanınan Boyner’in olası bir teklifi geri çevirmeyeceği öğrenildi

Türkiye’nin siyasilerle en fazla sürtüşen, açıkladığı raporlar ve yönelttiği eleştirilerle söylediklerine en fazla kulak kabartılan iş dünyası örgütü TÜSİAD, ocak ayında başkanlık seçimiyle kamoyunun gündemine gelecek. Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın Ocak 2007’de başkanlık koltuğuna oturduğu döneme kadar TÜSİAD’da ‘koltuğa kim oturacak’ tartışması pek yaşanmazdı.



Yalçındağ’dan önce başkanlık görevini üstlenen Ömer Sabancı döneminde, hükümetle girilen tartışmalardan sonra hükümetle diyaloğu iş dünyası adına kimin kuracağı daha çok merak edilir olmaya başladı. Nitekim, Ömer Sabancı’nın ardından TÜSİAD’ın ilk kadın başkanı olan Yalçındağ, iki yıllık başkanlık döneminde, önemli siyasi ve politik gelişmeleri iyi manevralarla idare etti diyebiliriz.



Tabii bu sürede tartışmalar da yaşandı. TÜSİAD’la hükümet arasındaki en son gerginlik Başbakan Erdoğan’ın krizle ilgili, “Hamdolsun, korkulduğu gibi olmadı” sözü üzerine TÜSİAD’ın tepki göstermesiyle ortaya çıkmıştı.



Gelelim başkanlıkla ilgili en son konuşulanlara... Yalçındağ başkanlık koltuğuna oturduğunda, bu görevi bir dönem yürüteceği, daha sonra da koltuğu TÜSİAD’ın Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu Başkanı Ferit Şahenk’e bırakacağı ve yeni dönemde Arzuhan Hanım’ın holdingteki işlerine yoğunlaşacağı biliniyordu. Hatta, Aydın Doğan ile Başbakan Erdoğan arasında yaşanan gerginlik sonrasında buna kesin gözüyle bakılıyordu. TÜSİAD teamüllerine göre, Yalçındağ başkanlığa devam etmezse, üç başkan yardımcısından Ferit Şahenk, Pekin Baran ve Ümit Boyner’den birinin söz konusu koltuğa önerilmesi gerekiyor.



Şahenk isteksiz



Ancak, son durum işlerin değiştiğini gösteriyor. TÜSİAD’a yakın kaynaklara göre, en favori aday Şahenk, başkanlık konusunda pek gönüllü değil. Böyle bir dönemde, Şahenk’in hükümetle biraz daha ‘mesafeli’ olmak istediği belirtiliyor.



Bu durumda, başkanlık için kimler istekli, kimlerin ismi geçiyor derseniz, TÜSİAD’da başkanlık yine kadınlarda kalacak gibi görünüyor. Yalçındağ, TÜSİAD başkanlığı görevini benimsemiş olmalı ki, yeniden aday olmayı bugünlerde daha çok gözden geçiriyormuş.



Diğeri aday ise, siyasi ortamın en gergin döneminde bile “Türban yasağını Avrupalı anlamaz... İnsanlar fikirlerini söylediği için yargılanmamalı... Bir insanın, düşüncelerini açıkladığı için cezayla susturulmaya çalışılması yanlış” gibi görüşlerini söylemekten çekinmeyen ve daha liberal olarak tanınan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanvekili ve TÜSİAD’ın Yurtdışı İletişim Komisyonu Başkanı Ümit Boyner.



Gelecek hafta netleşecek



Son dakikada sürpriz bir gelişme yaşanmazsa, Şahenk’in, başkan olmama gönülsüzlüğü devam ederse, Türkiye TÜSİAD’ın başında yine bir kadın görecek. Ve bu isim büyük ihtimalle önümüzdeki hafta belli olacak.



Halen başkan olması nedeniyle önce Yalçındağ, bu göreve devam edip etmeyeceğini açıklayacak. Yalçındağ, ‘devam’ derse, görev kendisinde kalacak. Yalçındağ’ın yanıtı ‘hayır’ olursa bu kez üç başkan yardımcısının adı gündeme gelecek.



Adaylar arasında, Boyner’in adı kulislerde en çok konuşulan isim olarak geçiyor.

Teklif gelmesi halinde yıllardır TÜSİAD’da ve sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlenmesiyle dikkat çeken Boyner’in bu öneriyi geri çevirmeyeceği belirtiliyor.

