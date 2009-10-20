'TÜSİAD'a başkan olmak kolay mı, topun ağzında olacaksın'

TÜSİAD Başkanlar Konseyi'nin bir üyesi, Yalçındağ'ın başkanlığı bırakacağını açıklamasıyla birlikte, TÜSİAD'da başkan arayışının başladığını ama kolay kolay kimsenin talip olmayacağını söyledi.



TÜSİAD (Türk Sanayici ve İşadamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ toplanan Başkanlar Konseyi’nde yıl sonunda görevden ayrılacağını açıkladı. TÜSİAD, ocak ayında yapacağı olağan genel kurulunda yeni başkanını seçecek. Radikal gazetesinin haberine göre, toplantıya katılan Başkanlar Konseyi’nin bir üyesi, Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın ayrılmasıyla birlikte yönetim kurulunun da ‘büyük bir olasılıkla’ görevi bırakacağını belirterek şunları söyledi: “Yönetim Kurulu tüzüğe göre görevi sürdürme ve içlerinden birini başkan seçme hakkına sahiptir. Ancak toplantıdaki genel havadan onların da istifa edeceği anlaşılıyor. TÜSİAD zaten her yıl genel kurul yapıyor ve genel kurulda gündeme seçim maddesi eklenerek yeni başkan belirlenecek. Genel eğilim bu yönde oluştu.”



Görüştüğümüz bir başka Başkanlar Konseyi üyesi de, Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın başkanlığında, yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Ferit Şahenk ile Ümit Boyner’in yeni başkan adayı olarak isimlerinin geçtiğini, ancak henüz netleşmediğini vurguladı ve “Yönetim kurulunun dışından bir TÜSİAD üyesi de başkan adayı olarak gösterilebilir” dedi. Rahmi Koç geçenlerde ‘Artık TÜSİAD’a başkan bulmanın zorlaştığına’ işaret ederek, kimsenin bu görevi üstlenmek istemediğini söylemişti.



Görüşlerini aldığımız Başkanlar Konseyi üyesi de, “Şu dönemde TÜSİAD’a başkan olmak kolay mı. Sürekli beyanat vereceksin, verdiğin beyanatlarla da hükümetin tepkisini çekeceksin. Topun ağzında olacaksın” diyor ve Doğan Grubu’na kesilen vergi cezasına dikkat çekiyor. Yalçındağ, geçtiğimiz günlerde Kayseri’de gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılda ayrılma kararını çok önceden aldığını belirterek kendisinden önceki iki başkanın da 3’er yıl görev yaptıklarını hatırlatmıştı.



Toplantıda Arzuhan Doğan Yalçındağ, kesin ayrılma kararını açıkladığında, Başkanlar Konseyi üyeleri daha önceden bildikleri bu kararın resmileşmesi üzerine Yalçındağ’a teşekkür etmişler ve başkanlığı döneminden yüzünün akıyla çıktığını söylemişler.



Teşekkür ettik



TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mustafa V. Koç, Başkanlar Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Konsey, Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın üç yıllık görevini tamamlayarak ayrılma kararını değerlendirmiş ve kendisine başkanlığı süresince sürdürdüğü başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etmiştir. Toplantıda, TÜSİAD Yönetim Kurulu organlarının görev süresinin üç yıla çıkarılması konusu ele alındı. Değerlendirmelerin sonunda, TÜSİAD bünyesinde yer alan yönetim organlarının, mevcut uygulamanın devamı olarak, iki yıllığına göreve seçilmelerine yönelik bir eğilim belirlendi.”