TÜSİAD: Yüzde 10 seçim barajı çok yüksek

TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüzde 10'luk seçim barajının yüksek olduğunu söyledi.



TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer, Brüksel dönüşü düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda ise, "Çok net söyleyebilirim, son dönemdeki gelişmeler nedeniyle AB Türkiye’yi kesinlikle kaybetmek istemiyor" diye konuştu.

'Müzakereler kesildi'

Avrupa Parlamentosu’nun, yeniden seçilen başkan Shulz dışında, yenilendiğine değinen Haluk Dinçer, basın toplantısında şunları söyledi: "Malum 35 tane fasıl var. Bunların sadece bugüne kadar 14 tanesi açılabildi. Bir tanesi geçici olarak kapatılabildi. Bu 35 faslın 17 tanesi de siyasi nedenlerle bloke edilmiş durumda çeşitli ülkeler tarafından. Bunlardan bir tanesi bizce diğerlerinden daha önemli. O da Güney Kıbrıs’ın blokajı. Güney Kıbrıs, Kıbrıs’taki sorunlar nedeniyle, 23 ve 24. başlıkları, fasılları bloke ediyor. Bunlardan bir tanesi yargı ile, bir tanesi temel hak ve özgürlükler ile ilgili ki, bu fasıllar esasında bugün AB’ye üye olmak için başvuran ülkeler için ilk görüşülmesi gereken fasıllar. Adada hem Yunanistan’da, hem kuzey ve güney Kıbrıs’la ilgili müzakereler başladı.

Geçtiğimiz haftalarda bu müzakereler kesildi. Bu blokajlar aynı şekilde devam ediyor. Bize göre Güney Kıbrıs kendi menfaatine de olan bir şey yapmıyor. Hem kendisini zarara uğratıyor. Kuzey Kıbrıs’ta ihtilaf çözülmediği zaman adada normalleşmenin gerçekleşmediği ortada. Sadece Kıbrıs’ı değil, aynı zamanda tabii Türkiye ve Yunanistan’ı. Belki de daha büyük ölçekte tüm doğu Akdeniz ülkelerini ilgilendiren bir konu. Fakat bunun da ötesinde bir problem var. Bu durum, Avrupa’nın arz güvenliği sorununu oluşturuyor.



Çok net söyleyebilirim, son dönemdeki gelişmeler nedeniyle AB, Türkiye’yi kesinlikle kaybetmek istemiyor. Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor ve but katılım sürecine de hız vermek istiyor.

'Hukukun üstünlüğü alanında ciddi kaygılar var'

Türkiye’de demokratik standartlara yönelik olumsuz gelişmeler kaygıyla izleniyor. Bunlar Türkiye karşıtlarını güçlendiriyor. Türkiye dostlarını, zor durumda bırakıyor. Bunlar bize net bir şekilde ifade edildi. Bilhassa parlamentoda, daha sonra komisyonda net bir şekilde ifade edildi. Hukukun üstünlüğü alanında ciddi kaygılar var. Bütün bunların da Türkiye konusunda bir olumsuz algı yarattığının altı çizildi."

'Seçim barajı çok yüksek'

Haluk Dinçer, seçim barajıı hakkında TÜSİAD’ın görüşünün sorulması üzerine, şöyle konuştu: “TÜSİAD’ ın görüşü uzun yıllardır bu konuda bellidir. Bize göre Türkiye’de baraj yüksektir. Malum anayasamız temsili adalet, yönetimde istikrar ilkesini belirtmiştir Ama bir yüzde koymamıştır. Bu daha sonra konulan yasalarla belirlenmiştir. Bu hükümetten de önce konulmuş bir seviyedir.

Malum AK Parti hükümetinden de önce, 2002’den önce, hükümetler silsilesi tarafından konulmuş, uygulanmış bir seviyedir. Dünyada görülmemiş, ne Türkiye’nin batısında ne de doğusunda demokratik bir ülkede görülmemiştir. Yıllardan beri, düşürülmesi için hem iktidar, hem muhalefet partileri ile görüştük. Bugüne kadar gerçekleşmedi."

'Yolsuzluklar kendi kendine kalkmayacak'

Yolsuzluk ilgili mücadele konusunda ise Dinçer, "Bu hem G-20, hem B -20’nin, hem hükümetin gündeminde olan bir konu. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün, Türkiye’yi 11 basamak aşağıya düşüren çalışma. Bulgular esasında bizin geçen hafta açıkladığımız yolsuzluk raporu bulgularını da teyit eder nitelikte. Sayın Babacan’ın açıklamaları, bu konunu üzerine gidileceği, bununla ilgili strateji oluşturulacağı. Bunları olumlu değerlendiriyoruz. Hiçbir şey yapılmazsa bu yolsuzluklar, kendi kendine ortadan kalkmayacak. Bunun altını çizmek isteriz" dedi.



Bedelli askerlik konusunda soru üzerine de Haluk Dinçer, “Bizim TÜSİAD olarak bedelli askerlik konusunda herhangi bir pozisyonumuz yok" dedi.