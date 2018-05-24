T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı (1)

  Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Merkez Bankası tarafından dün yapılan müdahale herkesi bir nebze rahatlatmıştır" dedi

24 Mayıs 2018 13:47

 

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, \"Merkez Bankası tarafından dün yapılan müdahale herkesi bir nebze rahatlatmıştır\" dedi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısı Sabancı Center\'da düzenlendi. Toplantıya TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Erol Bilecik, YİK Başkanı Tuncay Özilhan, YİK Başkan Yardımcıları  Arzuhan Doğan Yalçındağ, Ümit Boyner, Ömer Aras ve Agah Uğur\'un da aralarında bulunduğu çok sayıda üye katıldı. Toplantının açılış konuşmasını YİK Başkanı Tuncay Özilhan, \"Merkez Bankası tüm gerekli adımları bağımsız şekilde atabilmeli. Merkez Bankası tarafından dün yapılan müdahale herkesi bir nebze rahatlatmıştır\" dedi. 

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIUYANIKDHA TÜSİAD YüksekKonseyi Başkanı TuncayBankasıTürk SanayicileriDerneği TÜSİAD YüksekKonseyi YİKSabancı CenterToplantıya TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Erol Bilecik YİK Başkanı TuncayYİK
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24