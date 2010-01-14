TÜSİAD yönetimine 5 yeni isim

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) 21 Ocak’ta yapılacak genel kuruluna bir hafta kala, TÜSİAD yönetimine girecek isimler belli oldu.



Milliyet gazetesinden Eylem Türk'ün haberine göre TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mustafa Koç’un, Başkanlar Konseyi’nin Ümit Boyner’e yeni dönemde başkanlık görevini üstlenmesini tavsiye etme kararı aldığını açıklaması üzerine Boyner beraber çalışacağı yönetim kurulu listesini de belirledi. Ümit Boyner’in yönetimdeki isimleri belirlemek için yüz yüze görüşmeler yaptığı belirtiliyor. TÜSİAD yeni listeyi bugün açıklayacak.





Bu dönem derneğin yönetime beş yeni isim girecek. Bu isimler Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Acıbadem Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Rönesans İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, Arkas Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ve PricewaterhouseCoopers Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran.





“İstanbul dışı” sermaye





Yönetime girecek bu isimlerle TÜSİAD’da yeni bir dönemin başlayacağı sinyalleri de alınıyor. Bu beş ismin çoğunluğunun yönettiği şirketlerin kuruluş tarihleri eskilere dayansa da son 15 yıllık dönemde yıldızı parlayan isimler. Bursalı Sütaş, Ankaralı Rönesans, İzmirli Arkas’ın patronlarının yönetimde yer alacak olması iş dünyasında ‘İstanbul sermayesi’ olarak tanınan TÜSİAD’da bu ağırlığın da değiştiğini gösteriyor. Başkan Boyner’in kendisi de Ayvalıklı...





İş kolları açısından bakıldığında Sütaş ile gıda sektörü, Acıbadem ile sağlık sektörü, Rönensans ile inşaat sektörü, Arkas ile taşımacılık sektörünün önde gelen isimleri yönetime girmiş oldu.

Bu arada TÜSİAD’ta bir önceki dönemde olduğu gibi yeni yönetimde de iki kadın yer aldı.

Ferit Şahenk yok, Tayfun Bayazıt kalıyor





İşlerinin yoğunluğu nedeniyle derneğin başkanlığına aday olmayacağını daha önce açıklayan Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in, belirlenen yeni yönetimde de görev almayacağı öğrenildi. Aday olmayacağını belirttiği açıklamasında, “Ben her zaman TÜSİAD’ın içinde kalarak gerekli komitelerde koşturarak Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceğim” diyen Şahenk’in yeni yönetimde de görev almaması dikkat çekti. Şahenk’in dışında yönetimden ayrılan bir diğer isim Eczacıbaşı CEO’su Erdal Karamercan. Öte yandan bir önceki yönetimde görev alan üyelerden Haluk Dinçer, Tayfun Bayazıt ve Ali Kibar TÜSİAD’ın Ümit Boyner başkanlığındaki yönetiminde de yer alacak.