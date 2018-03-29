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Ekonomi

TÜSİAD Yönetim Kurulu Hatay ve Reyhanlı'yı ziyaret edecek

İstanbul, 29 Mart (DHA) - Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu, 31 Mart tarihinde Hatay ve Reyhanlı’yı ziyaret edecek

29 Mart 2018 20:05

İstanbul, 29 Mart (DHA) - Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu, 31 Mart tarihinde Hatay ve Reyhanlı’yı ziyaret edecek.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki heyette, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Y. Koç, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Akman, Batu Aksoy, Esin Güral Argat, Bahadır Balkır, Barış Oran ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası yer alacak.
TÜSİAD\'dan yapılan açıklamaya göre, heyet Hatay ve Reyhanlı’da iş dünyası temsilcileri ile görüşüp, bölge ekonomisinin son durumu ile ilgili bilgi alacak. Ziyaret kapsamında Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve ATSO Başkanı Hikmet Çinçin ile görüşmeler gerçekleştirilecek.
Reyhanlı’da Cilvegözü Sahra Hastanesi ve Gümrük Müdürlüğü’nü ziyaret edecek olan TÜSİAD heyeti, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu ile görüşecek.
TÜSİAD heyeti, ayrıca Reyhanlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek Suriyeli mülteciler ile biraraya gelecek, dernek çalışmaları hakkında bilgi alacak ve Reyhanlı\'da Şehit Fatma Avlar’ın evine taziye ziyaretinde bulunacak.

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