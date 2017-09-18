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Ekonomi

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik: Eğitim, bir ülkenin geleceğinin güvencesidir

İstanbul, 18 Eylül, (DHA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, eğitimin, bir ülkenin geleceğinin güvencesi olduğunu söyledi

18 Eylül 2017 13:10

İstanbul, 18 Eylül, (DHA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, eğitimin, bir ülkenin geleceğinin güvencesi olduğunu söyledi. 
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, dijital dönüşümün yaşandığı ve yeni bir sanayi devriminin söz konusu olduğu bu dönemde sadece ekonomi değil, tüm toplumsal yaşamın köklü bir değişimden geçtiğini hatırlattı. Bilecik, dünyanın gittiği yönün doğru okunarak eğitim politikalarını bu değişime göre güncellenmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Atatürk, istikbal için en önemli ilkeyi ‘Fikri hür, Vicdanı hür, İrfanı hür nesiller!’ diyerek en yalın bir şekilde ifade etmiştir. Bilim ve teknolojide öne geçen ülkelerin diğerleri ile arayı açtığı bir çağda, müfredatımızın bilimsel temellere dayanması ülkemiz için hayati öneme sahiptir. Sorgulayan, özgür düşünen, dijital okuryazarlık ve yabancı dil becerileri gelişmiş gençler yetiştirmeye odaklanmalıyız. 21.yüzyıl becerilerini, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) yaklaşımını, kodlama ve robotiği erken yaşlarda çocuklarla buluşturduğumuz takdirde, uluslararası rekabette eğitim kalitesiyle parlayan bir ülke olabiliriz. Eğitim bir ülkenin geleceğinin güvencesidir.
Eğitim gündemini oluşturan tartışmalı konularda, ülkemizdeki farklı bilgi, tecrübe ve bakış açılarının oluşturduğu çeşitlilik ve zenginlikten daha fazla faydalanılması gereklidir. Aynı çerçevede kamu, eğitim STK’ları ve özel sektör işbirliklerinin daha da geliştirilmesi son derece önemlidir.
2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Cumhuriyetimizin değerli öğretmenleri ve eğitim yöneticileri ile öğrencilerimiz başta olmak üzere, tüm eğitim camiamıza başarılar diliyorum.”
 

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