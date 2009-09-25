T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜSİAD YİK 1 Ekim'de İstanbul'da toplanacak

25 Eylül 2009 19:23

TÜSİAD YİK 1 Ekim'de İstanbul'da toplanacak

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK), 1 Ekim 2009 Perşembe günü İstanbul'da toplanacak.

TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Center'da yapılacak olan 2009 yılının ikinci YİK toplantısının açılış konuşmaları TÜSİAD YİK Başkanı Mustafa Koç ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ tarafından gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilecek bölümde, TÜSİAD üyeleriyle görüş alışverişinde bulunulacak.

Toplantı öncesinde ise, 30 Eylül 2009 Çarşamba akşamı Rahmi Koç Müzesi'nde TÜSİAD üyelerinin yanı sıra hükümet üyeleri, kanaat önderleri ve akademisyenlerin katılımıyla YİK kokteyli yapılacak.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24