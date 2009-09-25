TÜSİAD YİK 1 Ekim'de İstanbul'da toplanacak



Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK), 1 Ekim 2009 Perşembe günü İstanbul'da toplanacak.



TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Center'da yapılacak olan 2009 yılının ikinci YİK toplantısının açılış konuşmaları TÜSİAD YİK Başkanı Mustafa Koç ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ tarafından gerçekleştirilecek.



Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilecek bölümde, TÜSİAD üyeleriyle görüş alışverişinde bulunulacak.



Toplantı öncesinde ise, 30 Eylül 2009 Çarşamba akşamı Rahmi Koç Müzesi'nde TÜSİAD üyelerinin yanı sıra hükümet üyeleri, kanaat önderleri ve akademisyenlerin katılımıyla YİK kokteyli yapılacak.



