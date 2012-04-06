TÜSİAD yeni teşvik sistemi olumlu buldu

TÜSİAD, ''Küçükten ortaya ve ortadan büyük ölçeğe geçiş başta olmak üzere ölçek ekonomisi ve kümelenmeyi teşvik etmesi açısından yeni teşvik sistemi çok olumlu bir adımdır'' dedi

İşte TÜSİAD'ın yaptığı açıklama şöyle:

Yeni Teşvik Sistemi, ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir büyüme patikasına girmesinin önündeki yapısal sorunları gidermeye yönelik stratejik bir yaklaşım getirmektedir. Türkiye ekonomisinin eriştiği makro istikrar ortamı, ekonomimizin yapısal sorunlarını daha belirgin görebilmemize olanak sağlamıştır. Bu aşamada, Türkiye ekonomisinin, uzun ve başarılı bir büyüme evresine girmesini sağlayan makro reform sürecinin, mikro reformlarla desteklenmesi ihtiyacı daha da öne çıkmıştır.

Başta altyapı sektörleri olmak üzere, tüm sektörlerde üretkenliğin arttırılmasını, girişimciliği, ölçek ekonomilerini, Ar-Ge ve yenilikçiliği ve bölgesel kalkınmayı içeren yeni teşvik sisteminin bu ihtiyacı büyük ölçüde karşılayacak bir yapı arz ettiğine inanıyoruz.

Sürdürülebilir büyüme patikasına ulaşılmasının önündeki yapısal sorunları bertaraf etmeye katkı sağlayacağına inandığımız yeni teşvik sistemini, özellikle dört açıdan olumlu buluyoruz:

i) Küçükten ortaya ve ortadan büyük ölçeğe geçiş başta olmak üzere ölçek ekonomisi ve kümelenmeyi teşvik etmesi,

ii) Bölgesel kalkınma ve gelişme açısından daha ayrımlı ve esnek bir yapıya dayalı olması,

iii) Bölge ve il sınıflamasının dinamik ve objektif değerlendirmelere daha yatkın bir sistem üzerine inşa edilmiş olması,

iv) Ar-Ge, yenilikçilik ve teknolojik gelişimi ve dönüşümü teşvik etmesi.

Yeni teşvik sisteminin, geçtiğimiz sene yeniden ivmelenen mikro reform sürecinin devamı ve yeni bir reform sürecinin başlangıcı niteliğinde olduğuna inanıyoruz.