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Ekonomi

TÜSİAD YENİ ANAYASA HAZIRLIĞINDA ANKARA (A.A)

30 Eylül 2010 15:36

-TÜSİAD YENİ ANAYASA HAZIRLIĞINDA ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, yeni Anayasanın TÜSİAD olarak çok üzerinde durdukları bir konu olduğunu belirterek, ''TÜSİAD olarak üzerinde çalışmaya başladık'' dedi. Yeni Anayasaya ilişkin sorular üzerine Boyner, yarın İstanbul'da Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantılarının olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: ''Orada daha detaylı olarak Anayasa konusunda yapmış olduğumuz çalışmaları üyelerimizle, basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız. Şu kadar söyleyebilirim çok üzerinde durduğumuz bir konu. Yeni anayasa hep bizim gündeme getirdiğimiz bir konu. TÜSİAD olarak çalışmaya başladık. 5 ana alanda çalışıyoruz. Katılımlı bir süreçle çalışacağımızı söyledik. Mümkün olur inşallah diğer sivil toplum kuruluşları ve  siyasi iradeyle de paylaşma imkanı buluruz'' ''Merkez Bankası'nın mevzuat munzam karşılıklarında yaptığı değişikliğin kredi maliyetlerini artırıp artırmayacağına'' ilişkin bir soru üzerine de Boyner, bunun çıkış stratejisi adına anlamlı bir uygulama olduğunu, bu konuya uzun dönemli bakmak gerektiğini söyledi.. Boyner, Merkez Bankasının mali disiplin açısından iyi bir performans gösterdiğini belirtti. ''Bu, yatırımları etkiler mi?'' şeklinde bir başka soru üzerine de, ''kısa dönemli evet belki bir maliyet artışı söz konusu olabilir ama bence Türkiye'nin mali disiplininin sağlanması şu anda daha öncelikli bir konu olduğunu düşünüyorum'' yanıtını verdi.

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