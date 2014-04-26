TÜSİAD: Hukuk devleti konusundaki hassasiyetlerimizi ısrarla dile getirmemiz gerekmektedir

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın sözleriyle ilgili tartışmalar sürerken TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz "Özellikle iş ve yatırım ortamının en önemli birinci şartı olan hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı konusundaki hassasiyetlerimizi ısrarla dile getirmemiz gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Arzu Kaya’nın DHA’da yer alan haberine göre, “sürdürülebilir büyüme ve refah artışının belli bir eşik düzeye ulaşmış demokrasilerde mümkün olduğunu” söyleyen Yılmaz, "Yavaş demokrasinin büyümesi de yavaş olur” ifadesini kullandı.

‘Yapısal reformlarını tamamlamış bir Türkiye arzu ediyoruz’

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıdaTürkiye KOBİ'lerinin Avrupa 'da temsilini sağlayacak Avrupa KOBİ Birliği (UEAPME) üyeliğinin imza töreni gerçekleştirildi. Park Bosphours Otel'de düzenlenen ve TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz'ın da katıldığı toplantının açılış konuşmasını TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça yaptı. Onatça, "Biz bugüne ait olan barış sürecini mutlaka korumak ve hiçbir endişeye yer bırakmayacak biçimde kalıcı hale getirilmesini istiyoruz. Vatandaşların dilleri, dinleri, inançları, kimlikleri, sınıfları nedeniyle horlandıkları, dışlandıkları günleri bir daha dönmemek üzere geride bırakmak istiyoruz. Yarını kurarken yanımıza daha fazla özgürlük ve daha fazla demokrasi almak istiyoruz. Hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı ve laiklik ilkelerinin çağımızın en ileri yorumuyla uygulanmasını istiyoruz. 2015'te gerçekleştirilecek genel seçimlere kadar yargıda, siyasi partiler yasasında yapısal reformları tamamlamış bir Türkiye arzu ediyoruz" dedi. Daha zengin, daha gelişmiş, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği bir Türkiye hayali olduğunu söyleyen Onatça, bu hayali gerçekleştirmenin "AB üyeliği ile daha kolay olacağına inandıklarını" belirtti.

‘Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği stratejik hedeftir’

Onatça'nın ardından söz alan TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, TÜRKONFED'in Avrupa KOBİ Birliği'ne üyeliği ile itibarını uluslararası boyuta taşımış olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki UEAPME'ye bu yıl itibarıyla gerçekleştirilmiş olan üyelik, Türk KOBİ'lerinin Avrupa Birliği ve uluslararası pazarlara daha fazla açılabilmesi konusunda rekabet gücü kazanımlarına katkıda bulunacaktır. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği hem TÜSİAD hem de TÜRKONFED için stratejik hedeftir. Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmesine AB'ye tam üyelik sürecinin ciddi bir reform dinamizmi getirdiğini yadsıyamayız" dedi. Yeni dünya düzenine hazırlıklı olunması gerektiğini belirten TÜSİAD Başkanı Yılmaz, "En önemli varlığımız insan, en önemli aracımız ise eğitimin yaygınlığı ve niteliği. Başarılı bir küreselleşmenin önemli bir ayağı olarak gördüğümüz AB projesi bu süreçte çok büyük bir öneme sahiptir. AB entegrasyonu küreselleşmenin bir provası, bir örneğini oluşturacaktır" diye konuştu.

‘Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı konusundaki hassasiyetimiz…’

Sürdürülebilir büyüme ve refah artışının belli bir eşik düzeye ulaşmış demokrasilerde mümkün olduğunu söyleyen Yılmaz, "Yavaş demokrasinin büyümesi de yavaş olur. Büyümeye yönelik mikro ve makro politikalarımızın yanı sıra son dönemlerde çoğulcu demokrasi anlayışının öngördüğü siyasi reformların da hız kazanması gerektiğine ve buna ilişkin önemle, ısrarla vurgu yapmamız gerekir. Özellikle iş ve yatırım ortamının en önemli birinci şartı olan hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı konusundaki hassasiyetlerimizi ısrarla dile getirmemiz gerekmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından ise Türkiye KOBİ'lerinin Avrupa'da temsilini sağlayacak UEAPME üyeliğinin imza töreni gerçekleştirildi.