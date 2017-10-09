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Ekonomi

TÜSİAD: Vize krizinin hızlı bir şekilde çözülmesi öncelikli beklentimizdir

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ekim (DHA) – Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), ABD’nin Türkiye'deki misyonlarında, göçmenlik dışındaki vize işlemlerini durdurması kararı ile ilgili bir açıklama yaptı

09 Ekim 2017 14:17

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ekim (DHA) – Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), ABD’nin Türkiye\'deki misyonlarında, göçmenlik dışındaki vize işlemlerini durdurması kararı ile ilgili bir açıklama yaptı.
TÜSİAD\'dan yapılan açıklamada, ABD’nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik seyahat vizesi işlemlerini durdurması kararı, \"son derece talihsiz bir gelişme\" olarak yorumlanırken, Türkiye ile ABD’nin, siyasal, ekonomik ve tarihi açıdan güçlü ve köklü bağlara sahip olduğunu belirtildi.
Açıklamada, NATO müttefikliği çerçevesinde bölgesel ve küresel istikrar açısından iki ülke arasıdaki ilişkilerin belirleyici olduğu ifade edildi ve şöyle denildi:
\"Dün gece başlayan vize krizini itidal içinde çözecek diplomatik süreçler bir an evvel başlatılmalıdır. Uluslararası ilişkilerde müttefik ülkeler arasında, belirli konular üzerinde anlaşmazlık ya da öncelik farklılıklarının bulunması doğaldır. Ancak bu anlaşmazlık ve farklılıklar, sağduyulu diplomasi ile çözüme kavuşturulmalıdır.
\"ABD Büyükelçiliği tarafından alınan bu karar ve mütekabiliyet ilkesinin doğurduğu sonuçlar çerçevesinde, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların esas sorumlusu olmayan vatandaşlar ve de ülkeler arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve akademik ilişkiler zarar görecektir.
\"Bu krizin ikili ilişkilerin temellerini sarsmadan, karşılıklı güven ve yapıcı diyalog eşliğinde hafifletilmesi, akabinde de yaşanan anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesi öncelikli beklentimizdir.\"

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