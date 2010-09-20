TÜSİAD ve TÜRKONFED Elazığ ve Tunceli’de

T24 - TÜSİAD ve TÜRKONFED Anadolu’da düzenlediği toplantılara yarın Elazığ ve Tunceli ile devam edecek. İş dünyası ve Kalkınma Ajansları arasındaki işbirliğinin ele alınacağı toplantılara Devlet Bakanı Zafer Çağlayan da katılacak.



TÜSİAD ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), Kalkınma Ajansları ile iş dünyasının gönüllü temsil örgütleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlediği toplantı serisinin üçüncüsü, 21 Eylül 2010 Salı günü (yarın) Elazığ’da gerçekleştirilecek. “Bölgesel Kalkınma ve İş Dünyasının Rolü” başlıklı toplantıda bölgenin iş insanları ile kalkınma, yerel ihtiyaçlar ve öncelikli proje alanları değerlendirilecek.



Toplantının açılış konuşmaları Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu ve Elazığ Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ELSİAD) Başkanı Veysel Solmaz tarafından yapılacak. Açılış konuşmalarının ardından düzenlenecek panelde etkin bölgesel kalkınma politikaları kapsamında “Kalkınma Ajansları ve İş Dünyasının Katılımı” konusu ele alınacak. Panelin moderatörlüğünü TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölgesel Gelişme ve İş Dünyası Örgütleriyle İlişkiler Komisyonu Başkanı Muharrem Yılmaz üstlenecek.



Aynı gün, Elazığ’ın ardından Tunceli’ye geçilerek, “Tunceli’nin Göreli Üstünlükleri ve Kalkınma Stratejileri” konulu bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantıda, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel, DOGÜNSİFED Başkanı Tarkan Kadooğlu ve Tunceli Girişimci İş Kadınları Derneği (TUNGİŞKAD) Başkanı Fidan Aydın birer konuşma gerçekleştirecek.



Elazığ ve Tunceli’de düzenlenecek toplantılar ile ilgili bir açıklama yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, bölgesel kalkınma politikalarının belirlenmesi ve uygulanması safhalarında, yerel sivil aktörlerin sürece katılımının önemine dikkat çekti. Boyner, toplantı serisi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:



“Mevcut yapıları kamu ağırlıklı olmasına rağmen, bu yapının önümüzdeki dönemlerde sivil katılımı daha fazla içerecek şekilde değişeceğine inanıyor ve Kalkınma Ajansları projesini, AB ile de uyumlu bölgesel kalkınma politikaları açısından önemli birer araç olarak görüyoruz. Bu çerçevede, başta bağımsız ve gönüllü iş dünyası temsil kuruluşlarının, Ajanslara azami katkıyı sağlayacak şekilde örgütlenmelerinin bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”



TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel ise, 2010’da başlayan “Bölgesel Kalkınma ve İş Dünyasının Rolü” toplantılarının sivil toplumu harekete geçirme misyonunu taşıdığını belirtti. Beysel, sivil toplum örgütlerinin toplumsal konulardaki ağırlığının son yıllarda hızla arttığını söyleyerek, özellikle bölgesel iş dünyası örgütlerinin kanaat önderleri olarak katılımcı demokraside önemli rol oynamaya başladıklarını, ekonomik kalkınma ile birlikte bölgesel iş dünyası örgütlerinin etkinliğinin de artacağının altını çizdi.



“Bölgesel Kalkınma ve İş Dünyasının Rolü” toplantı serisi kapsamında, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gerçekleşecek beş toplantının ilki, 24 Mayıs 2010 tarihinde Gaziantep’te; ikincisi ise 21 Haziran 2010 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilmiştir.







