TÜSİAD üyelerine başkanlık sorusu

T24 - Türk Sanayici ve İşadamları Derneği üyelerine, 21 Ocak'taki genel kurulda başkan adayının belirlenmesi için TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mustafa Koç tarafından eğilim belirleme anketi göderildi. Üyeler başkan adayı tercihlerini 1 Aralık'a kadar bildirecek.





Milliyet ve Referans gazetelerinin haberlerine göre, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) üyeleri 21 Ocak'taki Genel Kurul'da seçilecek başkan adaylarını belirlemek için bekledikleri mektubu almaya başladı. Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mustafa Koç imzasıyla gönderilen e-postaya cevap vermek için verilen son tarih 1 Aralık.

Başkan Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın görevini bırakacağını açıklamasından sonra, TÜSİAD, tarihinde ilk kez yeni başkanı üyelerin genel eğilimine göre belirleme kararı aldı. 19 Ekim'de yapılan toplantının ardından üyelere bir anket formu gönderilmesine karar verildi.

Anket formu dünden itibaren üyelere e-posta yoluyla ulaşmaya başladı. Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mustafa Koç'un gönderdiği yazıda üyelere şu soru, üç seçenekli olarak sunuluyor:

"Yönetim kurulu başkanı; başkan yardımcılarından biri mi, yönetim kurulu üyelerinden biri mi, üyenin kendi belirleyeceği bir aday mı olmalı?"



Ekinde bu soruların yer aldığı bir anket formunu üyelere yollayan Koç, yanıtların en geç 1 Aralık 2009'a kadar bildirilmesini istiyor.



Bu uygulama TÜSİAD'ın kimi kesimler tarafından yıllardır "antidemokratik" olarak nitelenen seçim sisteminde de radikal bir değişim anlamına geliyor. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen bu uygulama, TÜSİAD'ın önümüzdeki yıllarda yapacağı seçim sistemini de belirlemiş olacak.

Öte yandan TÜSİAD'ın danışma kurulu üyelerinin yani "akil adamlarının" eğilimi, seçimin yönetim kurulu içinden, hatta iki başkan yardımcısından birisinin olması yönünde. Yönetim kurulunun belli bir tecrübe geçirerek deneyim kazandığını ve başkan adayının aralarından çıkmasının daha doğru olacağını düşünen bu üyeler, çok adaylı seçimin rakip liste sayısını arttıracağı görüşünde.



Boyner diyenler artıyor

Bu arada başkan adayları arasında Ümit Boyner'in öne çıktığını yazmıştım. Bu eğilim giderek kuvvetleniyor. "İki kadın üye peş peşe başkan olmaz" görüşünün TÜSİAD'ın hiçbir üyesi tarafından savunulamayacağını söyleyen bazı işadamları, "Bu kesinlikle ayrımcılıktır. Böyle düşünen TÜSİAD üyesi varsa istifa etmelidir" yorumunu yapıyorlar.



Davutoğlu da katılacak

Bu arada TÜSİAD'ın son Yüksek İstişare Konseyi'nin Ankara'da yapılması geleneğinin de bu yıl değiştiğini belirtmiştik. Koç üyelere gönderdiği yazıda Yüksek İstişare Konseyi'nin de İstanbul'da yapılacağını bildirdi. 11 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak son toplantıda konuk Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Frank Steinmeyer olacak. TÜSİAD'ın dış politika ödülünü ise Steinmeyer, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun elinden alacak.



Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ile Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mustafa Koç'un birer konuşma yapacağı toplantıda bu yıl yine ilk kez üyelerin sansürsüz konuştuğu basına kapalı bölüm yapılmayacak.