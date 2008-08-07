T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜSİAD üniversite reformu istedi

TÜSİAD, tartışılan rektör atamalarıyla ilgili olarak “Yükseköğretim sistemi yeniden yapılandırılarak eğitim, siyasetin müdahale alanı olmaktan çıkarılma

07 Ağustos 2008 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yaptığı rektör atamaları tartışma yarattı. Atamalar sonrasında dört üniversitede tepki istifaları görüldü. TÜSİAD da rektör atamaları çerçevesinde yaşanan tartışmalara ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
 “Son yapılan rektör atamaları, daha önceki örneklerde olduğu gibi bazı üniversitelerde tepki yaratmış ve bu süreçte bazı değerli akademisyenlerimiz üniversitelerden istifa ettiklerini açıklamışlardır. Şüphesiz, yasalarla yetkilendirilmiş kurumlar bu yetkilerini kullanacaklardır. Ancak bu yetki kullanımı, YÖK sisteminin sorun üreten yapısını değiştirmemekte, her karar ve atama tartışmalara yol açmaktadır. Türkiye’nin yükseköğretimde yeni bir yapılanmaya gitmesi gerektiği muhakkaktır. Böylelikle, üniversiteler, siyasi gerginliklerin bir unsuru olmaktan çıkarak enerjilerini eğitimin niteliğini yükseltmeye yönelik çalışmalar üzerine yoğunlaştırabileceklerdir. Eğitim kesinlikle siyasetin müdahale alanı olmaktan çıkarılmalıdır.

Yükseköğretimde, çeşitliliği vurgulayan, ademi merkeziyetçi, kurumların yaratıcılığını ön plana çıkaran, karşılaşılan sorunlara esnek tepkiler verebilen, üniversitelerin birbirleri ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarıyla rekabet edebilmelerine fırsat tanıyan bir sistemin varlığı son derece önemlidir.

Bugünkü tek tip ve merkeziyetçi yapının, fiilen çeşitlenmiş olan Türk üniversitelerini yönetmeye ve yönlendirmeye yeterli olup olmadığı sorusu da dikkate alınarak, açık bir diyalog ortamında, yükseköğretim politikasının ve vizyonunun daha demokratik bir bakış açısıyla yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte siyasi otoritenin gerginlik yaratmayan uzlaşmacı tavrı eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu reformun gerçekleşmesine yardımcı olacaktır.” AA

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24