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Ekonomi

TÜSİAD, Uğur Mumcu'yu andı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz gazeteci, araştırmacı ve yazar Uğur Mumcu’nun ölümünün 20. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı

24 Ocak 2013 19:14

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), gazeteci-yazar-aydın Uğur Mumcu'yu öldürülmesinin 20. yılında andı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz gazeteci, araştırmacı ve yazar Uğur Mumcu’nun ölümünün 20. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Türk basın tarihinin unutulmaz ismi ve Türkiye’nin en değerli aydınlarından biri olan Mumcu, Türkiye’de araştırmacı gazeteciliğin ve basın özgürlüğünün simgesi niteliğindedir. Basın özgürlüğüne ve gazetecilere verilen değer, demokrasiye inancın ve bağlılığın önemli bir ölçütüdür. Tüm toplumu üzüntüye boğan Uğur Mumcu suikastının halen aydınlığa kavuşturulamamış olması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz.

Yaşamını yitirmiş tüm demokrasi önderleriyle birlikte, Uğur Mumcu'yu rahmet ve saygıyla anıyoruz.”

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