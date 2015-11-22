TÜSİAD: Türkiye'nin yargı bağımsızlığını sağlayacak reforma ihtiyacı var

Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu dün Retaj Royale İstanbul'da başladı. Açılışta konuşan Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, “Bir ülkenin ekonomik gelişmesi siyasi ve ekonomik istikrar ile demokratik bir hukuk devleti olmaksızın sağlanamaz. Türkiye'nin bir ayağını yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlayacak, diğer ayağı ise yargıda etkinliği ve sürati artıracak kapsamlı bir reforma ihtiyaç var.” dedi.

Zaman'dan Şeyma Bal ve Mürsel Genç'in haberine göre, TÜSİAD Başkanı Symes hukukun istikrarlı ve öngörülebilir olmasının yatırım ortamı için olmazsa olmaz ön koşul olduğunu vurguladı. Devlete yüklenen en önemli görevin hukuk düzeninde istikrarın ve öngörülebilirliğin sağlanması ve kazanılmış hakların korunmasının teminat altına alınması olduğunu kaydetti. “Bir ülkenin ekonomik gelişmesi siyasi ve ekonomik istikrar ile demokratik bir hukuk devleti olmaksızın sağlanamaz.” diyen Symes, Avrupa Birliği (AB) vurgusu da yaptı. Hukuk güvenliği ilkelerinin hayata geçirilmesi ve yargının hızlı, adil ve istikrarlı bir yapıya kavuşturulmasının aynı zamanda AB'ye tam üyelik konusunda atılması gereken önemli adımlar olduğuna dikkat çekti. Symes, “Üyelik müzakereleri 23. ve 24. başlıkların açılması ve süratle kapatılması bu alandaki sorunlarımızın çözümünün anahtarıdır.” dedi. Kişilerin idari işlemlerle gelen değişikliklerden etkilenmemesi gerektiğini dile getiren Symes, “İdarenin hak doğuran işlemleriyle kazanılan meşru statüler mutlaka korunmalıdır. Bu güvencenin sağlanması amacıyla idari yargılanma usulüne yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilebilmelidir.” diye konuştu.

"AB kriterlerine uyulmalı"

Symes ayrıca yargıda reform çağrısında bulunarak, “Türkiye'nin bir ayağını yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlayacak, diğer ayağı ise yargıda etkinliği ve sürati artıracak kapsamlı bir reforma ihtiyaç var. Reform çalışmalarının bir metodolojisi olmalı, bilimsel ve katılımcı bir süreçte de yürütülmelidir.” ifadelerini kullandı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise AB normlarının önemine değinerek, “İyi işleyen bir hukuk sistemi bu işin olmazsa olmazı. Hukuk demek güven demek. Güven olursa reel sektör daha iyi risk alır, yatırım ve üretim yapar. AB normları bu yüzden çok önemli ve gerekli.” değerlendirmesinde bulundu. Güvenin olmadığı bir ülkede büyüme ve istikrarın da kalıcı olmadığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Bugün orta gelirli bir ülke olan Türkiye'yi yüksek gelirli bir ülkeye çıkarmamız hukuk devleti yapımızı güçlendirmemizle mümkün.” dedi.

Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu dün Adalet Bakanı Kenan İpek'in de katılımıyla Retaj Otel'de başladı. Programın açılışında Adalet Bakanı'nın yanı sıra TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİSK Yönetim Kurulu başkanı adına Nevzat Seyok, YASED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem ve MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak birer konuşma yaptı.