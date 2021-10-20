TÜSİAD toplantısında laiklik vurgusunun yapılmasını eleştiren Karahasanoğlu: 28 Şubat’ın hesabının sorulmamasının rahatlığıyla konuşmuşlar

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu laiklik, demokrasi ve başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici kuruluşların bağımsızlığının önemine vurgu yapılan Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Toplantısında konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve bilim insanı Daron Acemoğlu’nu eleştirdi.

TÜSİAD’ın 28 Şubat sürecinde ‘darbeci’ generallere destek verdiğini yazan Karahasanoğlu, “28 Şubat’ın darbeci generallerinin rütbeleri yıllar sonra da olsa söküldü, 14’ü cezaevine konuldu. Ama TÜSİAD’çılardan hesap sorulmadı. Bugünkü TÜSİAD yönetiminde olanlar da, 28 Şubat’taki yönetimdekilerden hesap sorulmamasının rahatlığı ile… Şimdi yine kafayı çıkarıp, 28 Şubat’ta dillendirdikleri sözlerin tekrarını yapmışlar…” diye yazdı.

İktidarın eleştirdiği toplantıdaki uç açıklamaların TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve Acemoğlu tarafından yapıldığını yazan Karahasanoğlu, faiz ve döviz kurundan bahsedilmeden direkt “laiklik” konusunda konuştuklarını yazdı.

Toplantıda laikliğe yapılan vurguyu eleştiren Karahasanoğlu, TÜSİAD Başkanı’nın bu konudaki sözlerine yer vererek, “Tıpkı 28 Şubat darbe sürecindeki gibi” dedi. 28 Şubat sürecinde örnekler veren Karahasanoğlu, açıklamalarıyla ilgili TÜSİAD Başkanı’na bir dizi eleştiri yaptı.

Ekonomi profesörü Daron Acemoğlu’nun toplantıdaki “Türkiye, 2002-2006 döneminde toplam faktör verimliliği ABD’nin en hızlı dönemini bile geçti. Bu, Türkiye’nin potansiyelini gösteriyor. Türkiye’nin, doğru kurumları kurduğu zaman, insan kaynaklarına, teknolojiye, bilime ve özellikle insan haklarına tahakküme son veren adalete önem verdiği zaman çok hızlı büyümesi mümkün” sözlerine yer veren Karahasanoğlu, özetle yazısına şöyle devam etti: "Daron efendi bize, “İnsan haklarının olduğu yıllar. İnsan hakları olduğu için de, ekonomide büyük başarıların yakalandığı yıllar” olarak gösteriyor…Haydi oradan. Yalancı şarlatanlar… Konuşturmayın bizi…”

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