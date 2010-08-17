-TÜSİAD: TALİHSİZ BİR YAKLAŞIM OLMUŞTUR İSTANBUL (A.A) - 17.08.2010 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), hiçbir kurum veya kişinin, herhangi bir konuda, tercihte bulunmaya veya bu tercihini açıklamaya zorlanamayacağını belirtti. TÜSİAD'dan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜSİAD ile ilgili değerlendirmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, TÜSİAD'ın, halkoyuna sunulacak olan anayasa değişiklik teklifinin hazırlanış yöntemi, halkoyuna sunuluş biçimi ve içeriği hakkındaki görüşlerini, maddelerle ilgili açık ve net gerekçelere yer vererek, çeşitli vesilelerle ortaya koyduğu ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu çerçevede TÜSİAD'ın görüşleri, 25 Mart 2010'da TÜSİAD'ı ziyaret eden hükümet temsilcilerine sözlü olarak iletilmiş ve aynı tarihte yayımlanan basın bülteni ile kamuoyuna duyurulmuştur. Ardından 13 Nisan 2010'da TÜSİAD Parlamento İşleri Komisyonu'nun TBMM ziyareti kapsamında siyasi parti gruplarına ve ilgili TBMM komisyon başkanlarına sunulan görüşler, Sayın Başbakan'la 14 Temmuz 2010 tarihinde yapılan görüşmede de dile getirilmiştir. TÜSİAD, tüm bu süreç boyunca, halk oylamasının sonucunun evet veya hayır olarak çıkmasının Türkiye'nin yeni bir anayasaya duyduğu ihtiyacı ortadan kaldırmayacağını savunmuştur. TÜSİAD, katılımcı bir süreçle hazırlanacak, bireyi öne çıkaran, kuvvetler arasında kontrol-denge mekanizmalarını içeren ve çoğulculuk anlayışını esas alan yeni bir anayasa çağrısında bulunmaya devam edecektir. TÜSİAD'ın çalışma geleneği, kamu yararına bir dernek olarak, yıllar içinde yaptığımız raporlarla oluşan müktesebatımız çerçevesinde kamuoyuna ışık tutmaya çalışmaktır. Referanduma giden son anayasa değişiklik teklifi ile ilgili olarak da bu çerçevede bir çalışma ve sonrasında bir açıklama yapılmıştır. Referandum, seçmenlerin hür iradeleri ile tercihlerini ortaya koyacakları bir halkoylamasıdır.'' TÜSİAD'ın da aralarında bulunduğu bir grup sivil toplum kuruluşunun 2001 yılındaki anayasa değişikliklerini destekleyen ilanının, TBMM'de üzerinde uzlaşılamadığı için halkoyuna sunulan bir metne değil, tam tersine TBMM'de sağlanan uzlaşma ile hazırlanmış bir metne ilişkin olduğu ve TBMM'yi muhatap aldığının unutulmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, TBMM'ye çağrıda bulunmakla, vatandaşlara belli bir yönde oy kullanmaları çağrısı yapmanın kıyaslanamaz iki ayrı durum olduğu belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''TÜSİAD bitaraf değildir; TÜSİAD eksiksiz bir demokrasiden ve bireylerin hür iradeleri üzerindeki her türlü baskı ve vesayetin kaldırılmasından yanadır. Türkiye'nin demokrasi içinde gelişmesi ve refahı vazgeçilmez hedefimizdir. Durum böyle iken, bir sivil toplum örgütüne 'bitaraf olan bertaraf olur' şeklindeki bir uyarı, talihsiz bir yaklaşım olmuştur ve çağdaş demokrasilerde sivil toplumun rolünü güçlendirici bir görev görmeyecektir.''