TÜSİAD: Şimdi en önemli adım IMF ile anlaşmak

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferit Şahenk, "Krize karşı alınacak en önemli önlemin IMF ile bir an evvel anlaşmaya varılması olduğu görüşündeyiz" dedi.



"Küresel Kriz ve Türkiye Ekonomisi" konulu konferansta konuşan Şahenk, IMF'nin değerlendirmesinin, ekonomik krizin sonlarına gelindiğine işaret ettiğini, ancak bu konuda hala temkinli davranılması gerektiğini de vurguladığını söyledi.



Dünyada krize önlem olarak geniş çapta kurtarma programları açıklandığını anımsatan Ekren, artan para arzının enflasyonist etki yaratma potansiyeli olduğuna dikkati çekti.



Ferit Şahenk, "Önümüzdeki dönemde global işbirliğinin yanı sıra regülasyonların da artacağını tahmin etmekteyiz" dedi.



Önümüzdeki 3 yıllık dönemde dünya ekonomisinin, global finansal sistemin toparlanacağına işaret eden Şahenk, yine de tablonun geçtiğimiz dönemlerdeki kadar pembe olmayacağını, krizin merkezinde olan Türkiye gibi ülkelerin de bazı kazanımları önümüzdeki dönemde yakalayamayacağının gözüktüğünü söyledi.



Devam eden küresel krizden Türkiye ekonomisinin de olumsuz etkilendiğini belirten Şahenk, Kredi Garanti Fonu'nun bir an önce devreye sokulmasını istedi.



Son yıllarda reel sektörün yatırımlarını döviz cinsi kredilerle finanse ettiğini, kriz döneminin reel sektör için zor geçeceğini söyleyen Şahenk, açıklanacak ekonomik paketlerde özel sektörün rekabet gücünü artıracak önlemlere öncelik verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.



IMF Ekonomisti Ayhan Köse de 2009'da küresel ekonomik daralma beklediklerini, 2010'da ise aydınlık hava olduğunu ve büyümenin yeniden geleceğini belirtti.