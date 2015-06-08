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Ekonomi

TÜSİAD: Seçim döneminde kutuplaşma ve gerginliğe tanık olduk, artık uzlaşma zamanı

'Ekonomide güven, hukukun üstünlüğüyle ve ortak akılla gelişir'

08 Haziran 2015 15:25

TÜSİAD Yönetim Kurulu 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen Genel Seçim’in ardından bir açıklama yaptı. "Geride bıraktığımız seçim kampanyası döneminde, geleneksel seçim dönemlerinin oldukça ötesinde bir toplumsal gerginliğe, kutuplaşmaya ve güven ortamını zedeleyen bir sürece tanık olduk" denilen açıklamada, "Partilerimizin, demokrasinin gereği olan uzlaşma kültürü ile hareket ederek, ülkenin menfaatleri etrafında kenetlenmelerini diliyoruz" ifadeleri yer aldı. 

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“25. Dönem Milletvekili Seçimleri sonucunda TBMM’de görev alacak tüm milletvekillerimizi ve temsil edilecek siyasi partilerimizi kutlarız. İş dünyası olarak, yeni parlamentonun ülkemizin demokratik, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmişlik düzeyini yükseltmek amacıyla kararlılıkla çalışacağına inanıyoruz.

Geride bıraktığımız seçim kampanyası döneminde, geleneksel seçim dönemlerinin oldukça ötesinde bir toplumsal gerginliğe, kutuplaşmaya ve güven ortamını zedeleyen bir sürece tanık olduk. Ülkede ve ekonomide güven, özgür düşünceyle, katılımcılık anlayışıyla, hukukun üstünlüğüyle ve ortak akılla gelişir. TÜSİAD olarak, güven ortamının, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla, sivil toplumun etkili varlığı ile güçleneceğine inanıyoruz.

 

Uzlaşma çağrısı

 

Her seçim, her yenilenen Meclis, demokrasinin güçlenmesi için bir fırsattır. Seçim sonuçları itibariyle seçmen iradesi, siyasi partilere tek başına hükümet kuracak çoğunluğu vermemiştir. Bu bağlamda partilerimizin, demokrasinin gereği olan uzlaşma kültürü ile hareket ederek, ülkenin menfaatleri etrafında kenetlenmelerini diliyoruz.

Yeni parlamentonun ve kurulacak hükümetin, tüm paydaşların katkısı ve desteği ile demokratik standartları ve hukuk devleti olgusunu güçlendirmesini diliyoruz. Ülkemizin potansiyeline ulaşabilmesi için küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bir sanayi ve insan kaynağı başta olmak üzere, tüm kalkınma başlıklarında kazanımların güçlendirilerek ilerletilmesini ümit ediyoruz.

TÜSİAD olarak önümüzdeki bu dönemde, karşılıklı diyalog ve paydaşlarla işbirliği ile, ülkemizin ve insanımızın yarınlarına katkı sağlamaya ve katma değer yaratmaya devam edeceğiz.

 

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