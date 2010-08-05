TÜSİAD: “Sarkaç doğuya kayıyor: Türkiye sürüklüyor mu, sürükleniyor mu?”

T24- TÜSİAD’ın “Görüş” dergisi Ağustos sayısında dış politika kapsamında gündeme gelen güncel tartışmaları ele aldı.



“Sarkaç doğuya kayıyor: Türkiye sürüklüyor mu, sürükleniyor mu?” kapak sloganıyla çıkan Görüş dergisinin yeni sayısında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile gerçekleştirilen söyleşiye yer verildi. Türkiye’nin dış politikasının arkasındaki felsefeyi ve uygulama yaklaşımını ele alan Davutoğlu, eksen kayması tartışmaları ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’yi anlamlı kılan sahip olduğumuz tarihi birikimle yarattığımız müdahil olabilme kabiliyetidir. Biz müdahil olabilme kabiliyetimizi kullandığımız zaman bir pozisyon oluşturuyoruz. Eksen kayması tartışması da bu noktada başlıyor. ‘Siz etken olmayın, müdahil olmayın, siz karışmayın, siz söyleneni yapın’ deniyor.”



Kapak konusuna bir makale ile katkıda bulunan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner ise yeni küresel dengeler kapsamında Türkiye’nin dış politika eğilimlerini değerlendirdi. Boyner makalesinde, Türkiye için ekseni kayan bir dış politikadan ziyade, küresel refah dengesine uyum gösteren bir dış politikadan bahsetmek gerektiğinin altını çizdi. Ümit Boyner, iktidar partisinin dış politika tercihlerinin bir tür içsel tutarlılığının olmasının, bu tercih setinin, bir bütün olarak, Türkiye’nin orta-uzun dönemli refahını artırabileceği anlamına gelmeyebileceğini vurguladı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı konuyla ilgili olarak, “Ekonomik birimler olarak, tüketici, işveren, işçi olarak, Türkiye’yi sürdürülebilir yatırım ve ticaret kanallarından uzaklaştıran dış politika tercihlerini benimseyemeyiz” ifadesini kullandı.



Görüş dergisinin Ağustos sayısında Türkiye’nin enerji politikası da ayrıntılı olarak ele alındı. Enerji Bakanı Taner Yıldız Görüş dergisi için Türkiye’nin tercihlerini ele alan bir makale hazırladı. Türkiye’nin dayanışma, güven, diyalog ve işbirliğini itibarlı bir dış enerji politikasının öğeleri olarak gördüğünü belirten Yıldız, enerji işbirliğinin teşvik edilmesi için aktif dış politika sergilendiğini ifade etti.



ABD Dışişleri Bakanlığı Avrasya Enerji Özel Temsilcisi Richard L. Morningstar ile gerçekleştirilen söyleşide ise AB’nin enerji güvenliği, ABD’nin Avrasya enerji denklemine yaklaşımı, Nabucco projesinin fizibilitesi gibi konulardan yola çıkılarak Türkiye’nin enerji konusunda oynamak istediği stratejik rol ele alındı.



Dergide ayrıca Kürt sorunu, CHP’de yaşanan değişim, G-20 oluşumu ve internet yasakları gibi konuları tartışan makalelere yer verildi