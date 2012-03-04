'TÜSİAD ringe çıktıysa yumruğu göze alacak'

T24 - AKP'nin, 8 yıllık kesintisiz eğitimin yerine getirmeyi düşündüğü yeni modele karşı olduğunu açıklayan TÜSİAD'a yönelik son eleştiri, partinin grup başkanvekilinden geldi.

Hükümet-TÜSİAD arasındaki 4+4+4 kriziyle ilgili son açıklama, AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli’den geldi.

Canikli, 8 yıllık kesintisiz eğitime karşı sessiz kaldığını belirttiği TÜSİAD’ın, yeni modele karşı duruşunu değerlendirdi.

TÜSİAD’ın ringe çıkıp yumruk attığını belirten Canikli, "Ringdeysen yumruk yemeyi de göze alacaksın" dedi.

Canikli şunları söyledi:

"8 yıllık kesintisiz eğitim, 1997 yılında yarı dikttör yapı tarafından millete dayatılırken TÜSİAD niye sesini çıkarmadı. TÜSİAD’ın sayın başkanı, önemli bir siyasi bir konuda kanaatini belirterek adeta ringe çıkmıştır ve bir de yumruk atmıştır. Ringe çıktığınız zaman yumruk atmak kadar yemeyi de göze alacaksınız."