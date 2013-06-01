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TÜSİAD: Orantısız güç kullanımı ve hoşgörüsüz müdahale kamu vicdanını yaraladı

TÜSİAD: Toplumsal uzlaşmaya en çok ihtiyacımız olan içinde bulunduğumuz dönemde ilgili tüm kamu idarecilerini, güçe ve şiddete başvurmadan istişareye davet ediyoruz

01 Haziran 2013 18:04

TÜSİAD, Taksim'de yaşanan protesto gösterileri ile alakalı yaptığı açıklamada, "Taksim Gezi Parkı'nda başlayan ve gelişen gösterilere olağanüstü orantısız güç kullanımı ve hoşgörüsüz müdahale kamu vicdanını yaralamakla kalmamış, toplumsal uzlaşma arayışında moral bozucu olmuştur" dedi.

TÜSİAD'ın yaptığı açıklama şöyle:

“Yeni ve Sivil bir anayasa ve şiddet ve terrör bağlantılı çözüm süreçlerinin umutla sürdürüldüğü bir ortamda beklenen, toplantı ve gösteri yürüyüşü dahil, temel hak ve özgürlüklerin en geniş anlamda kullanımını sağlayacak güven artırıcı politikalar ve tutumların önünü açmaktır. Sürecin başarısının ön şartı budur, sorumluluk hepimizindir.

Böyle bir beklenti içindeyken, Taksim Gezi Parkı'nda başlayan ve gelişen gösterilere olağanüstü orantısız güç kullanımı ve hoşgörüsüz müdahale kamu vicdanını yaralamakla kalmamış, toplumsal uzlaşma arayışında moral bozucu olmuştur.

Toplumsal uzlaşmaya en çok ihtiyacımız olan içinde bulunduğumuz dönemde ilgili tüm kamu idarecilerini, tüm tarafları güçe ve şiddete başvurmadan, istismarı engelleyen, yatıştırıcı bir söylem, sorumluluk ve şeffaflık içinde istişareye davet ediyoruz.”

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