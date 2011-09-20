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Ekonomi

TÜSİAD: ''Not artırımı ekonominin gücünü gösteriyor'' ANKARA (A.A)

20 Eylül 2011 20:30

-TÜSİAD: ''Not artırımı ekonominin gücünü gösteriyor'' ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P), Türkiye'nin ''BB+'' olan yerel para cinsinden kredi notunu ''BBB-''ye yükseltmesinin, Türkiye ekonomisinin gücünü gösterdiğini belirtti. Boyner, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2000-2001 krizi sonrasında doğru ve yerinde reform adımları attığını ifade etti. Bugün gerçekleşen bu not artırımının, elde edilen başarıların uzun süre geciken bir tasdiki niteliğinde olduğunu vurgulayan Boyner, ''Bu tasdik aynı zamanda, doğru politikalar ve adımlar sürdürüldüğü takdirde ülkemizin 10 yıl içinde gelebileceği yere de işaret etmektedir'' dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş da ''Notumuzun yatırım yapılabilir ülke seviyesine çıkması demek, uzun vadeli fonların ülkemize gelişinin kolaylaşması demek. Bu da cari açığın finansmanında nispeten kırılganlık yaratan kısa vadeli fonlar yerine uzun vadeli fonlar alacaktır ve cari açığın yarattığı kırılganlık derecesi azalacaktır'' dedi.

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