-TÜSİAD: NİFAK SOKAMAYACAKLAR İSTANBUL (A.A) - 01.11.2010 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), terörist eylemlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının barış, birlik, beraberlik ve kardeşlik yolunda uzun yıllardır pekişmiş özlem ve arzularına nifak sokmayı başaramayacağına inandıklarını bildirdi. TÜSİAD'dan dün Taksim'de meydana gelen terör eylemi ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, TÜSİAD Yönetim Kurulu olarak terör eylemini nefretle kınadıkları, saldırıda yaralanan güvenlik güçleri ile vatandaşlara acil şifalar diledikleri belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''Bu hain terörist saldırının, yıllardır terör nedeniyle on binlerce evladını kaybetmiş, büyük manevi sıkıntılar yaşamış, bunun yanı sıra kaynaklarını yitirmiş olan ülkemizde, barış ve huzurun kalıcı olarak tesisi yolunda kayda değer çabaların olduğu bir dönemde meydana gelmiş olması son derecede kaygı vericidir. Bu saldırı, şüphesiz ki nispi olarak sağlanan huzur ortamının kalıcı hale dönüşmesini engellemeyi amaçlamaktadır. Bu tür menfur terörist eylemlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının barış, birlik, beraberlik ve kardeşlik yolunda uzun yıllardır pekişmiş özlem ve arzularına nifak sokmayı başaramayacağına inanıyoruz. Unutulmamalıdır ki, ülkemizde bugün kalıcı hale getirilmesi gayreti içinde olunan barış ve huzur ortamı nihayetinde bütün Türkiye'nin refah ve istikrarına hizmet edecektir. Tüm toplumumuzun teröre karşı yekvücut olması ve bu bir arada duruşunu kararlılıkla koruması, şüphesiz ki şiddet eylemlerinden medet umanlara karşı verilecek en iyi yanıt olacaktır.''