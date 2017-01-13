TÜSİAD: Merkez Bankası siyasi iklimin içinde olmamalı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye'deki mevcut siyasi ortama Merkez Bankası'nın müdahil olmaması gerektiğini söyledi. Bilecik, dalgalanmaların yaşandığı döviz piyasasının mart ve nisan ayı itibariyle rahatlayacağını söyledi.
Milliyet'in haberine göre, faiz konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erol Bilecik, "Yüksek faiz geleceği tehlikeye sokar. Merkez Bankası siyasi iklimin içinde olmamalı" şeklinde konuştu.
"Türk lirasına güvenin"
Yatırımcılara seslenen TÜSİAD Başkanı, yatırımdan korkulmaması gerektiğini belirterek, "Türk lirasına güvensinler yatırımdan çekinmesinler" dedi.