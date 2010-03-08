TÜSİAD Kore'lilerle buluşacak

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TÜSİAD, Kore’deki muadil kuruluşu FKI ile birlikte, “Türk-Kore İş Forumu” düzenliyorKore Savaşının 60. yıldönümü dolayısı ile TÜSİAD, Kore’deki muadil kuruluşu FKI (Federation of Korean Industries – Kore Sanayileri Federasyonu), Kore Maeil Business Medya Grubu ve Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile birlikte, 10 Mart 2010 Çarşamba günü Çırağan Sarayı Mabeyin Salonu’nda “Türk-Kore İş Forumu” düzenleyecek.T.C. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, T.C. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner’in açılış konuşmalarını gerçekleştireceği forumda, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ele alınacak.Forumda ayrıca, Kore Cumhuriyeti, Bilgi Ekonomisi Bakan Yardımcısı Young Hak Kim, Kore Cumhuriyeti Eski Başbakanı Seungsoo Han, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK Türk-Kore İş Konseyi Başkanı Ali Kibar, Kore Sanayileri Federasyonu Başkan Yardımcısı Byung Chul Jung ve Kore Maeil Business Medya Grubu Başkanı Dae-Whan Chang birer konuşma yapacak.Her iki ülkenin üst düzey iş dünyası temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek forumun kapanış konuşması ise, T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.