-TÜSİAD, KIBRIS ÇALIŞMA GRUBU KURDU İSTANBUL (A.A) - 24.01.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Kıbrıs Çalışma Grubu kurdu. TÜSİAD'ın yazılı açıklamasına göre, çalışma grubu, Türkiye ile KKTC arasındaki siyasal ve ekonomik ilişkileri ele almak, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri değerlendirmek, bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi ve politika notları sunmak ve sorunun çözüm sürecine Türk ve Kuzey Kıbrıs iş dünyasının desteğini sağlayacak mekanizmalara katkı sağlamak amacıyla oluşturuldu. TÜSİAD Dışişleri ve AB Uyum Komisyonuna bağlı olarak görev yapacak çalışma grubunun başkanlığını, komisyon üyelerinden TÜSİAD Yönetim Kurulu yedek üyesi ve Türkiye-KKTC İş Konseyi Eşbaşkanı Mustafa Fethi Gürbüz yürütecek.