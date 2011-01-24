T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜSİAD, KIBRIS ÇALIŞMA GRUBU KURDU İSTANBUL (A.A)

24 Ocak 2011 14:16

-TÜSİAD, KIBRIS ÇALIŞMA GRUBU KURDU İSTANBUL (A.A) - 24.01.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Kıbrıs Çalışma Grubu kurdu. TÜSİAD'ın yazılı açıklamasına göre, çalışma grubu, Türkiye ile KKTC arasındaki siyasal ve ekonomik ilişkileri ele almak, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri değerlendirmek, bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi ve politika notları sunmak ve sorunun çözüm sürecine Türk ve Kuzey Kıbrıs iş dünyasının desteğini sağlayacak mekanizmalara katkı sağlamak amacıyla oluşturuldu. TÜSİAD Dışişleri ve AB Uyum Komisyonuna bağlı olarak görev yapacak çalışma grubunun başkanlığını, komisyon üyelerinden TÜSİAD Yönetim Kurulu yedek üyesi ve Türkiye-KKTC İş Konseyi Eşbaşkanı Mustafa Fethi Gürbüz yürütecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24