-TÜSİAD İNTERNET YASAKLARINDAN ENDİŞELİ İSTANBUL (A.A) - 04.05.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, internet yasaklarının herkesi endişelendirdiğini belirtti. Boyner, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajında, hukuki altyapının internetin hızına yetişemediğini ifade ederek, şunları kaydetti: ''İnternet yasakları hepimizi endişelendiriyor. Bu alandaki kriterler ve hukuki süreç gözden geçirilmeli. Aksi takdirde kurunun yanında yaşın da yandığı bir uygulamaya maruz kalıyoruz. İnternet hukuku konusunda demokratik bir hukuk devletine yakışır bir düzenleme ortaya konulmalı.''