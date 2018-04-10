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Ekonomi

TÜSİAD “İklim Toplantıları” başlıyor

İstanbul, 10 Nisan (DHA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) ilkini gerçekleştireceği İklim Toplantıları etkinliği kapsamında bu yıl  “Düşük Karbonlu Kalkınma Sürecinde Finansmanın Rolü” paneli düzenleniyor

10 Nisan 2018 12:57

İstanbul, 10 Nisan (DHA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) ilkini gerçekleştireceği İklim Toplantıları etkinliği kapsamında bu yıl  “Düşük Karbonlu Kalkınma Sürecinde Finansmanın Rolü” paneli düzenleniyor.
İklim Toplantıları adı altında 11 Nisan Çarşamba günü 10:00-13.00 arasında Tekfen Tower’da gerçekleştirilecek olan toplantı, TÜSİAD üyesi kuruluşların üst düzey yöneticilerinin, üst düzey kamu yetkililerinin ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılacağı basına kapalı kahvaltıyla başlayacak.
Açılış konuşmalarını, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yapacağı toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar “Uluslararası İklim Gündeminde Finansman Mekanizmaları ve Türkiye’nin Erişimi”, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Murat Yavuz Ateş ise “24. Taraflar Konferansına (COP 24) Giden Süreçte Türkiye için Öncelikler” başlıklı sunumları yapacaklar.
Etkinlik, CDP Türkiye’den Prof. Dr. Melsa Ararat’ın yöneteceği “Düşük Karbonlu Kalkınma Sürecinde Finansmanın Rolü” başlıklı panelin ardından, soru-cevap bölümü ile sona erecek.

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