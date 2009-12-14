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Ekonomi

TÜSİAD için yeni isim eski başkan

TÜSİAD başkanlığı için Muharrem Hilmi Kayhan'ın adı geçiyor...

14 Aralık 2009 02:00

T24- TÜSİAD Kurucu üyesi ve Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar, TÜSİAD başkanlığı için Muharrem Hilmi Kayhan'ın düşünüldüğünü söyledi.

Selçuk Yaşar, TÜSİAD’ın seçimli genel kurulu öncesi, Cuma günü kurucu üyelerin Koç Holding’de bir araya geleceğini söyledi. Gazetecilere TÜSİAD seçimleriyle ilgili sorusunu yanıtlayan Yaşar, TÜSİAD’ın 21 Ocak 2010’da yapılacak genel kurulunda yönetim kurulu seçiminin de gerçekleştirileceğini belirtti.

Seçimlerle ilgili kurucu üyelerin görüşlerini paylaşmak üçere bir araya geleceğini dile getiren Yaşar, "Kurucu üyeler olarak Cuma günü Koç Holding’de toplanacağız. Benim herhangi bir önerim yok, ancak Muharrem Hilmi Kayhan düşünülüyor" dedi.

Yaşar, TÜSİAD yönetim kurulunda herhangi bir kent için kontenjan ayrılmasının söz konusu olmadığını da kaydetti.

Muharrem H. Kayhan kimdir?
1955 İzmir doğumlu. Orta  ve lise öğrenimini St. Joseph Fransız Okulu’nda ve Robert Koleji’nde tamamladıktan sonra İngiltere’de Manchester Üniversitesi Tekstil Mühendisliği’nden mezun oldu. Cornell Üniversitesi’nde MBA yaptı.
Halen TÜSİAD üyesi olan Muharrem Kayhan, 1997 ve 1999 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babası.

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