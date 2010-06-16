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Ekonomi

TÜSİAD heyeti Clinton'la görüşecek

TÜSİAD heyetinin, ertelenen ABD ziyaretini 16-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceği, heyetin yarın ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile biraraya geleceği bildirildi.

16 Haziran 2010 03:00

T24- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner başkanlığındaki heyetin, ertelenen ABD ziyaretini 16-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceği, heyetin yarın ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile biraraya geleceği bildirildi.


TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, TÜSİAD heyetinin ertelenen ABD ziyaretini 16-17 Haziran 2010 tarihlerinde gerçekleştireceği bildirildi. Heyetin, ABD ziyaretinde bir dizi temaslarda bulunacağı belirtildi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner başkanlığındaki heyetin, 17 Haziran 2010 Perşembe günü (yarın) Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile biraraya geleceği belirtilen açıklamada, heyetin ayrıca ABD Kongre üyeleri, çeşitli düşünce kuruluşları, sivil toplum temsilcileri ve Türk ve Amerikan basın temsilcileri ile temaslar gerçekleştirecekleri açıklandı.


Ziyaretler esnasında, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler, küresel finansal kriz ile mücadele, G20 yapısının güçlendirilmesi konularının yanı sıra, Türkiye'nin ve ABD'nin içinde bulunduğu ortak ittifaklar bağlamında küresel ve bölgesel ölçekte işbirliği anlayışının ele alınmasının planlandığı bildirildi.

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