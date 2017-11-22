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Ekonomi

TÜSİAD heyeti Brexit ve ticari ilişkiler için Londra'da

İstanbul, 22 Kasım (DHA) –  TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti 20 -21 Kasım tarihleri arasında Londra’da siyasi, iş dünyası ve uluslararası medya temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi

22 Kasım 2017 15:19

İstanbul, 22 Kasım (DHA) –  TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti 20 -21 Kasım tarihleri arasında Londra’da siyasi, iş dünyası ve uluslararası medya temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Temaslarda en önemli gündem maddeleri Brexit ve ikili ticaret oldu.
Heyet, TÜSİAD gibi Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope) üyesi olan İngiltere Endüstri Konfederasyonu (Confederation of British Industry - CBI) Başkanı Paul Drechsler ve CEO’su Carolyn Fairbain ile bir araya geldi. Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yaşanan sorunlar ve fırsatlar ele alındı. Ayrıca İngiltere’nin AB üyeliği dışında bir statü ile AB’ye bağlanması durumunda Türkiye ile ilişkilerinin olası kurumsal ve ekonomik yapısı gündeme alındı.
TÜSİAD heyeti daha sonra Birleşik Krallık Parlamentosu AB’den Çıkış Komitesi (EU Exiting Commitee) Başkanı Hilary Benn, yeni seçilen Lord Mayor Charles Bowman, önde gelen düşünce kuruluşu Chatham House uzmanları ve The Economist  Ekonomist dergisi ile görüşmeler gerçekleştirdi. 
TÜSİAD heyeti Türkiye’nin İngiltere Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı Asya ve Doğu Avrupa Direktörü Dr. John Kennedy’yi ziyaret etti. Aynı gün Institute of Directors’ın ev sahipliğinde Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile birlikte Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma süreci ve Brexit sonrası Türkiye - Birleşik Krallık ilişkileri üzerine bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. 
İki günlük ziyaret sırasında gerçekleştirilen görüşmelerde Birleşik Krallık’ın AB’de ayrılma süreci, bu sürecin Türkiye - Birleşik Krallık ekonomik ve ticari ilişkilerin etkileri, Türkiye - AB ilişkilerinin geleceğine ve Türkiye - AB Gümrük Birliği anlaşmasının derinleştirilmesi konuları ele alındı. 

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