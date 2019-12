TÜSİAD: Gerçek gündeme, krize odaklanın

Krizin bütün unsurları ile Türkiye'yi derinden etkilediğini belirten TÜSİAD, "Türkiye’nin bir an önce gerçek gündemine odaklanması elzemdir" dedi.



İş dünyası, seçimin ardından bir an önce ekonomiye odaklanılması gerektiğini belirtiyor.

TÜSİAD ve MÜSİAD, yerel seçimin sonuçlanması sonrasında konu ile ilgili bir açıklamalar yaptı.



TÜSİAD'ın açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Türkiye, yoğun siyasi tartışmaların yaşandığı bir yerel seçim sürecini geride bırakmıştır.



Yeni dönemde, yerel yöneticilerin, vatandaşlara hizmet odaklı, saydam, hesap verebilir, planlı çalışan, idari kapasitesini sürekli geliştiren bir yerel yönetim anlayışı içinde olmalarını temenni ediyoruz.



Bu yerel seçim süreci, siyasi tarihimizde pek rastlanmayan bir biçimde genel seçim havasında sürdürülmüştür. Bu süreçte, küresel ekonomik kriz ile mücadele, maalesef, yerel seçimlerin gölgesinde kalmış, bu durumun sonucunda kriz yönetiminin gerektirdiği hız ve kararlılık yeterince sergilenememiştir.



Yerel seçimlerin yarattığı siyasi dalgalanmaların artık geride bırakılarak, Türkiye’nin bir an önce gerçek gündemine odaklanması elzemdir.



Kriz derinden etkiliyor



Küresel ekonomik kriz bütün unsurları ile ülkemizi de derinden etkilemektedir. İstihdam daralması ve üretim kayıpları ciddi bir sorundur. Krizle mücadelede iç talebi destekleyici kontrollü para ve maliye politikalarına, verimliliği ve rekabeti arttıracak politikalara, enerji arz güvenliğine, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesini kapsayan sürdürülebilir yüksek büyüme politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır.



Türkiye'nin 21. yüzyılda küresel rekabet gücü yüksek bir demokrasi olarak yükselmesi için, AB üyeliğinin gerekli kıldığı, bireysel ve kolektif özgürlükler, eğitim, bilgi toplumu, kadın hakları, çevre, etkili kamu yönetimi reformu ve kayıtdışı ekonomi gibi alanlarda köklü atılımlara gerek duyulmaktadır.



AB'ye tam üyelik kalıcı gündem maddesi olmalı



2014 AB tam üyelik hedefi, kararlılıkla Türkiye’nin kalıcı gündem maddesi olarak belirlenmelidir. 2014 hedefi kaçırıldığı takdirde üyelik perspektifi ancak bir sonraki mali dönemin başlangıcı olan 2021 yılına ertelenecektir."



TÜSİAD açıklamasında ayrıca, düşen BBP helikopterine ilişkin olarak "Bu dönemde, hepimizi derinden sarsan bir kaza sonucu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, parti yöneticileri, İHA muhabiri ve helikopter pilotunun vefatı nedeniyle büyük üzüntü duymaktayız. Kazada hayatını kaybedenlere Tanrı’dan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.



MÜSİAD: Ekonomiyi düzeltici çalışmalara hız verilmeli



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan da, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yerel seçimlerin, Türk demokrasisine yakışır bir şekilde büyük bir olgunlukla yapıldığını ve Türk halkının önümüzdeki 5 yılda bölgelerinde yerel kalkınmayı sağlayacak adayları seçtiğini belirtti.



Vardan, şunları kaydetti: ''Halkımızın yerel yöneticilerden hizmet yönünden beklentileri ortadadır. Türkiye'ye zaman kaybettiren gereksiz siyasi tartışmaların yerini, hızla bu beklentilerin karşılandığı bir ortama bırakması elzemdir. İktidar ya da muhalif parti ayrımı gözetmeksizin bölgesel ve yerel sorunlar, sağduyulu bir şekilde ortak payda altında buluşularak yürütülmelidir.''



Her partiye ayrı bir mesaj veren Türk seçmeninin, Türkiye'de istikrarı bozacak bir sonucun oluşmasına müsaade etmemekle birlikte, özellikle ekonomik anlamda çekilen sıkıntıları bir şekilde sandığa yansıtarak çözüm talep ettiğini belirten Vardan, seçim öncesinde mikro alanda önemli reformlara imza atan hükümetin, halkın sandıkta verdiği bu mesaja kulak vererek, ekonomiyi düzeltici, üretimi artırıcı ve istidam sağlayıcı çalışmalara hız vermesini beklediklerini kaydetti.