TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Gelir dağılımındaki adaletsizlik artıyor; büyümemiz uzun zamandır sürdürülebilirlikten uzak

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi’nde konuşan, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski “Uzun zamandır büyümemiz sürdürülebilirlikten uzak, gelir dağılımındaki adaletsizlik artıyor.” açıklamasında bulundu.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ise, “Sıkı para politikası bir süre daha devam etmeli. Faizleri bir müddet daha düşüremeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Başkanı Kaslowski, Türkiye ekonomisine ilişkin olarak “Uzun zamandır büyümemiz sürdürülebilirlikten uzak. Enflasyonu düşürme hedefinde uzlaşamamamız fiyat istikrarını engelliyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik artıyor. Türkiye ekonomisinin en büyük sorunu kurumsuzlaşmadır.” dedi.

Kaslowski, “Uluslararası alanda derin yalnızlıktan kurtulmalıyız.” ifadesini kullandığı konuşmasında, ihracat potansiyelinin tam olarak kullanılamadığını, FED’in aldığı kararın ise TL'nin küresel oynaklıkta ne kadar kırılgan olduğunu gösterdiğini vurguladı.

“Sıkı para politikası bir süre daha devam etmeli”

Çevrim içi olarak yayımlanan toplantıda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ise dünyada artan enflasyonla birlikte gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz artırım sürecine girebileceğine işaret etti. Özilhan şöyle konuştu:

“Sıkı para politikası bir süre daha devam etmeli. Faizleri bir müddet daha düşüremeyeceğiz. Faiz indirimi enflasyon düştükten sonra gündeme gelmeli. Enflasyonla mücadele kolay değil. İş dünyası yüksek enflasyon ve TL'nin eriyen değerinden şikâyetçi. Para politikası öngörülebilir şekilde uygulansaydı, işimiz daha kolay olurdu.” dedi.

Özilhan konuşmasında, “Son dönemde hepimizi kaygılandıran konu, hukuk devletiyle hiçbir şekilde bağdaşmayacak karanlık, karmaşık ilişkiler ağının mevcudiyetine ilişkin iddialar. Kamuoyu nezdinde dile gelen bu şüphelerin giderilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Özilhan, iklim ve tarım konusuna da değindiği konuşmasında, bu dönemde çiftçilik yapmanın kumar oynamaya dönüştüğünü, iklim değişikliğinin etkilerini tarımda görmeye başladıklarını dile getirdi. "Son günlerde Marmara'da ortaya çıkan müsilaj hepimizi kaygılandırıyor.” diyen Özilhan, çevreci büyümenin ütopik bir yaklaşım olmadığının altını çizdi.