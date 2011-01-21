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Ekonomi

TÜSİAD 'fütürizm' grubu kurdu

TÜSİAD üyesi Alphan Manas’ın başkanlığında “TÜSİAD Fütürizm Düşünce Grubu”nu oluşturdu.

21 Ocak 2011 02:00

T24 - TÜSİAD, “fütürizm” konusunun kurumun sürekli bir çalışma alanı olması amacıyla, TÜSİAD üyesi Alphan Manas’ın başkanlığında “TÜSİAD Fütürizm Düşünce Grubu”nu oluşturdu.

Grubun amacı, disiplinler arası bir yaklaşım ile uzun vadeli simülasyonlar yapmak ve gelecekte dünyayı bekleyen gelişmeler üzerinde görüş oluşturmak olarak belirlendi. Bu çerçevede, teknolojiden siyasete çeşitli alanlarda gelecekte dünyanın nasıl şekilleneceği, farklı konularda uzman kişiler tarafından irdelenecektir. Bu çalışmalarla ülkemizin geleceği için stratejik ve sürdürülebilir öneriler oluşturulması amaçlandı.

TÜSİAD üyesi iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra siyaset, eğitim, savunma ve sivil inisiyatif temsilcilerinin de destek vereceği grup, belli bir tema etrafında tartışarak düzenli bir “gelecek raporu” oluşturacak. Senede en az bir adet yayınlanacak bu raporun, gelecek öngörüleri doğrultusunda Türkiye için stratejiler içeren bir çalışma olması planlanıyor.



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