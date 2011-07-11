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Ekonomi

TÜSİAD FÜLE'Yİ AĞIRLAYACAK İSTANBUL (A.A)

11 Temmuz 2011 19:08

-TÜSİAD FÜLE'Yİ AĞIRLAYACAK İSTANBUL (A.A) - 11.07.2011 - Avrupa Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğini (TÜSİAD) ziyaret edecek. TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın basına kapalı gerçekleşecek ziyarette Füle, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner başkanlığındaki heyetle bir araya gelecek. Görüşmede AB müzakere sürecine ivme kazandırılması yönündeki adımlar ve konular ele alınacak. TÜSİAD heyeti, AB uyum sürecinin temel konularının yanı sıra, özellikle Kıbrıs sorununun çözümü, vize muafiyeti süreci ve AB'nin diğer ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmalarında Türkiye'nin yeri konularındaki görüşlerini Stefan Füle ile paylaşacak.

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