TÜSİAD forumunda Ergenekon sürprizi!



T24 – Türk Sanayici ve İşadamları Derneği'nin 40. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlediği ve çatışma yerine barışın tesisi ile askeri vesayeti geriletecek demokratikleşme sürecinin ele alındığı forumda Ergenekon sürprizi yaşandı. Forumda söz alan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Nur Gerçel, Kürt kökenli bazı öğrencilere verdikleri burslar öne sürülerek Ergenekon sürecinde “terör örgütü üyeliğiyle suçlandığını” söyledi. Gerçel, konuşmacılardan, bir sivil toplum kuruluşu olarak ÇYDD'nin durumunun demokratik ölçütler açısından değerlendirilmesini istedi.

Eski İspanya Başbakanı ve AB Akil Adamlar Grubu Başkanı Felipe Gonzales, eski İspanya Savunma Bakanı Narcis Serra ile insan hakları avukatı ve müzakere-aracılık uzmanı Brian Currin'in katıldığı “21. Yüzyıl'da Devlet ve Birey” başlıklı TÜSİAD forumu, dün İstanbul'da yapıldı.

Forumdaki sunuşların ardından Nuri Çolakoğlu moderatörlüğünde Prof. Murat Belge, Prof. Ahmet İnsel, Prof. İbrahim Kaboğlu ve Prof. Mithat Sancar'ın katılımıyla sunumların da değerlendirildiği bir panel düzenlendi.

“Genel Sayman” olarak ÇYDD Yönetim Kurulu'nda üye olan avukat Nur Gerçel, panemde söz alarak, “bir sivil toplum örgütünün savunmasını” yapacağını açıkladı ve katılımcılara bir soru yöneltti. Gerçel, özetle şunları söyledi:

“Adım Nur Gerçel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Ergenekon terör örgütü davasında yargılanıyorum. Benim yargılamamı kişisel görmeyin, bir sivil toplum örgütünün savunmasını yapacağım. Suçlandığımız konular, Güneydoğ’da Kürt kökenli kişilere niye burs verdik, niye ayrımcılık yapıyoruz, niye -bakanlık evrakına göre- 3-4 öğrenci illegal örgütlere yataklık yapmalarına rağmen burs alıyor?.. Ben burada sabahtan beri kullanılan kavramların yükünü sırtımda hissediyorum. Bu durumun, insan hak ve özgürlükleri açısından Türkiyle’nin nerede olduğu konusunun içinde olduğuna inanıyorum. Özellikle İbrahim kaboğlu hocamın bu durumu değerlendirmesini istiyorum.”

'Dink ve ÇYDD dosyası için sanki gizli bir koalisyon var'

Gerçel'in sözlerinin ardından Prof. Kaboğlu, özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ben Hrant Dink’in dosyası ile ÇYDD dosyasını birlikte okudum. Çok benzerlikler var. Sanki resmi-sivil güçler arasında bir koalisyon var. Sanki toplumun önünü açabilecek bir hareketin gizli eller tarafından çekilmesi var. ÇYDD burs olayından tutulmasıydı bu kez laiklik konusunda yakalanacaktı. Bu bakımdan bu konu genel anlamda yargı bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu, ama sadece bunun yeterli olmadığını bize gösteriyor. Özgürlük sorunu, insan hakları sorunu, çoğulcu toplum sorunudur bu.”

İnsel: ÇYDD ve KCK davası arasında fark yok

Prof. Ahmet İnsel de, konuşma sırası geldiğinde, Gerçel'in sözleri bağlamında, seçilmiş belediye başkanlarının da sanıkları arasında olduğu KCK davasına ilişkin eleştirilerini dile getirdi. İnsel, “KCK davası ile ÇYDD’yi terör örgütü davasına dahil eden dava arasında fark yok. Kriminal olanla fikri cezalandırmayı ayırmamız lazım. Bunları birlikte görmemiz, mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.