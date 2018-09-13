TÜSİAD faiz artırımı beklentisini açıkladı

Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artırımı yapması bekleniyor. TÜSİAD Başekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu, Bloomberg HT'de Ali Çağatay'ın sorularını yanıtladı.

Zümrüt İmamoğlu, "Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmesi şart. Faiz artışı problemleri çözmeyecek ancak artırılmaması gelecek dönemlerde uygulanacak politikalar açısından piyasaya çok kötü bir sinyal olur. Buradaki artışın miktarına baktığımızda ise şu anda zaten 19.25'ten bir fonlama var, yani 150 baz puanlık örtülü bir faiz artışı yapıldı" dedi.

Zümrütoğlu, "Ben politika faizinde bir artış bekliyorum. Çünkü biz bir sadeleşme yapmıştık ve Merkez bize piyasayaı politika faizinden fonlayacağını, üst bant ve alt bantın simetrik olarak devam edeceğini ancak orayı çok fazla kullanmayacağını söylemişti ama Ağustos ayında üst bantı kullanmaya başladı. Burada en önemli noktalardan bir tanesi bant mı genişleyecek yoksa geç likidite penceresini tekrar bir geçiş olacak mı sorusunun cevabı. Yani sadeleşmeden bir ödün verilecek mi ya da politika faizine dönülüp politika faizinden fonlama mı yapılacak? Eğer politika faizinde artış yapılacaksa 500 baz puan artış bekliyorum" şeklinde konuştu.