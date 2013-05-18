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Ekonomi

TÜSİAD, Erdoğan'ın ABD ziyaretinden memnun

TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, Washington'daki temasların son derece verimli geçtiğini vurguladı

18 Mayıs 2013 14:19

TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, ABD ile Türkiye arasında ikili yüksek düzeyli bir komite kurulmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Türk Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, ABD ile Türkiye arasında ikili yüksek düzeyli bir komite kurulmasının büyük önem taşıdığını, bunun, başta TÜSİAD olmak üzere iş dünyasında memnuniyet yarattığını belirtti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temasları kapsamında bu ülkede bulunan Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Washington DC'deki temasların son derece verimli geçtiğini vurguladı.

ABD Başkan'ı Obama ile Başbakan Erdoğan'ın Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi doğrultusunda önemli açıklamalar yaptığına işaret eden Yılmaz, "ABD ile Türkiye arasında 'ticareti serbestleştirmek ve ekonomik ilişkileri derinleştirmek' için ikili yüksek düzeyli bir komite kurulması büyük önem taşıyor. Bu, başta TÜSİAD olmak üzere iş dünyasında memnuniyet yarattı" değerlendirmesini yaptı. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Böyle bir girişimin ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ivme kazandıracağını düşünüyoruz ve ileride yapılması öngörülen bir serbest ticaret anlaşmasının ilk adımları olması açısından önemsiyoruz. Ancak, bunun sadece bir ilk adım olduğunun da bilincindeyiz. Türkiye'nin, ABD ile AB arasında müzakere edilecek olan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'nın (TTYO) dışında bırakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için başta TÜSİAD olmak üzere iş dünyası girişimlerini sürdürüyor. Temennimiz, Türkiye'nin küresel ekonomik düzene yeniden şekil verecek transatlantik ekonomik ortaklığının bir parçası olmasıdır."

TÜSİAD'ın Washington DC'de 15 yıldır bulunan temsilciliği kanalıyla Türk-Amerikan ilişkilerinin derinleştirilmesine katkıda bulunduğunu ifade eden Yılmaz, TÜSİAD'ın ABD'nin en önemli düşünce kuruluşlarından biri olan Brookings Enstitüsü ile uzun süredir devam eden ortaklığının da bu hedefe katkı sağladığını dile getirdi.

Bu çerçevede Başbakan Erdoğan'ın Washington DC'deki temasları sırasında Brookings Enstitüsü'nde konuşma yapmasının da kendilerini son derece memnun ettiğine işaret eden Yılmaz, Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirmek hedefiyle Brookings Enstitüsü ile yürüttükleri ve direktörlüğünü Prof. Kemal Kirişçi'nin yaptığı programı etkin bir şekilde sürdüreceklerini de vurguladı.

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