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TÜSİAD, Dünya Bankası ile anlaşma imzaladı

Anlaşma; cinsiyet eşitliği, rekabetçilik, kurumsal yönetim gibi alanları kapsıyor

21 Ocak 2019 14:42

TÜSİAD, Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC ile cinsiyet eşitliği, uluslararası ticaret, rekabetçilik, bankacılık sektörü ve sermaye piyasaları, kurumsal yönetim ve dijital ekonomi alanlarında çalışmak üzere mutabakat anlaşması imzaladı.

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ve TÜSİAD imzaladıkları mutabakat anlaşması çerçevesinde, Türkiye'de özel sektörün gelişimine katkıda bulunmak için belirli sektör ve temalar dahilinde işbirliğini artırma kararı aldı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, mutabakat anlaşması çerçevesinde IFC ve TÜSİAD, iş ortamının geliştirilmesi, sürdürülebilir gelişim ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında işbirliklerini artıracak.

Cinsiyet eşitliği, uluslararası ticaret, rekabetçilik, bankacılık sektörü ve sermaye piyasaları, kurumsal yönetim, dijital ekonomi ve dönüşüm alanları her iki kurum için ortak ve öncelikli çalışma alanları olarak belirlendi.

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